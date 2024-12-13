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MKE Ankaragücü, Manisa FK'ya 1-0 Mağlup Oldu

MKE Ankaragücü, Manisa FK'ya 1-0 Mağlup Oldu
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Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Manisa FK'ya 1-0 yenildi. Manisa FK'nın golü 76. dakikada Osuji ile geldi.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Manisa FK'ya 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

3. dakikada sağdan Cephas'ın pasında ceza sahası içinde Varga'nın gelişine vuruşunda top üstten auta çıktı.

21. dakikada Diallo'nun sağ kanattan çizgiye yaptığı ortada ceza sahası içinde Muhammed şutunda top üstten auta gitti.

76. dakikada ceza sahasında topla buluşan Muhammed'in pasında Osuji boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi. 0-1

87. dakikada Efkan'ın ceza sahası dışından sert şutunda top direk dibinden dışarı çıktı.

90+6. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Cephas'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Alperen'in üzerine gitti.

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Yusuf Bozdoğan, Şenol Bektaş

MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Kitsiou, Osman Çelik, Mahmut Tekdemir (Mert Çetin dk. 56), Alper Uludağ (Dadaşov dk. 82), Ali Kaan Güneren, Tolga Ciğerci, Rotariu (Bajic dk. 67), Efkan Bekiroğlu, Varga (Mesut Kesik dk. 56), Cephas

Yedekler: Bahadır Güngördü, Coelho, İsmail Çokçalış, Sıraç Astanakulov, Emre Gültekin, Hayrullah Bilazer

Teknik Direktör: Kenan Koçak

Manisa FK: Alperen Uysal, Yusuf Talum (Oktay Gürdal dk. 46), Bartu Göçmen, Cissokho (Kadir Kaan Yurdakul dk. 77), Kaan Kanak, Oğuz Gürbulak, Hodzic, Diallo (Efe Taylan Altunkara dk. 85), Ramirez (Kazım Can Kahya dk. 84), Muhammed Kiprit, Wriedt (Osuji dk. 67)

Yedekler: Eren Karataş, Ada İbik, Osman Kahraman, Umut Erdem, Bulut Uysal

Teknik Sorumlu: Osman Bilik

Gol: Osuji (dk. 76) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Kitsiou, Osman Çelik (MKE Ankaragücü) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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