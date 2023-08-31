Ankaragücü Başkanı Koca: Eryaman Stadı'nın zemininin ne kadar elverişli olduğunu herkes görecek

3 Eylül Pazar günü Eryaman Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Süper Lig ekiplerinden Mke Ankaragücü, maçın hazırlıklarını MKE Ankaragücü Beştepe Tesisleri'nde sürdürüyor. Bugün kuruluşunun 113'üncü yılını kutlayan kulübün hazırlıklarını izlemek üzere tesislerde bulunan MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ankaragücü'nün 113'üncü kuruluş yıl dönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Koca, "Ankaragücü tarihi bir kulüp. Ankaragücü, İmalat-ı Harbiye yani bugünkü adıyla Makine Kimya Endüstrisi tarafından İstanbul'daki fabrika işçileri tarafından kuruldu. Kurtuluş Savaşı'nda hem çalışanlar hem futbolcular yer aldı. Kulübümüzde orada şehitlerimiz ve gazilerimiz oldu. Bu yüzden hassas bir kulübüz. Sportif olarak da MKE Ankaragücü'nün o tarihi misyonuna yakışır yerlerde olması lazım. Başkan olarak bize düşen tarihi misyonu geleceğe taşıyacak sportif başarılar elde etmek" dedi.

"FENERBAHÇE MAÇINDA DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Fenerbahçe maçına ilişkin konuşan Koca, 2 büyük ve renkdaş camianın karşı karşıya geleceğini ifade etti. Eryaman Stadyumu'nun ilk 3 hafta maçlar için hazır olmamasına ilişkin çok spekülasyon yapıldığını kaydeden Koca, "Biz sahamızda oynamadıktan sonra nerede oynadığımız fark etmiyor. O günkü şartlarda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamamız gerekiyordu. İlk defa taraftarımızla Fenerbahçe maçında bir araya geleceğiz. Biletler bitmek üzere. Camiamız da dört gözle Ankara'da oynamamızı bekliyordu. İyi bir kadro kurduk. Son 3 transferimiz biraz geç katıldı takıma. İnşallah Fenerbahçe maçında daha iyi olacağız. Milli maç arasından sonra daha da iyi olacağız. Fenerbahçe'nin de bizim de iyi kadromuz var" diye konuştu.

"ZEMİN ÇALIŞMALARI SICAKLIKTAN DOLAYI AKSADI"

2 gün önce çim ekibiyle birlikte stadyuma gelerek sahayı yerinde incelediğini vurgulayan Koca, şunları söyledi:

"Şunu net bilsinler, stadyum eğer oynamaya müsait olmasaydı ısrar etmezdik. Sporcu sağlığı her şeyden önemli. Allah korusun olumsuz sahada sporcunun sakatlanmasının telafisi mümkün değil. TFF yetkilileri, iki kez geldi. Farklı açıdan fotoğraflar vardı sosyal medyada. Çim için kum da atılır. Kum atılınca sanki saha kötüymüş gibi gözüküyor ama öyle bir şey yok. Pazar akşamı Eryaman Stadı'nın zemininin ne kadar elverişli olduğunu herkes görecek. Fenerbahçe camiası, taraftarı sosyal medyada olumsuz bir algı oluşturuyor, ne olacak yani burada oynamazsak başka yerde oynasak ne fark edecek? Camiaların bu tür tepkilerini gerçekten anlamıyorum. Her takım kendi sahasında oynamak ister. Liglerin geç bitmesi ve hava şartları saha zemininin iyileşmesini yavaşlattı. Sadece biz de değil, Kayseri'nin, Konya'nın, Adana Demirspor'un da sahası böyle. Zemin çalışmaları sıcaklıklardan dolayı aksadı. Şu anda en iyi zeminlerden biri Eryaman Stadı'nda oldu. Fenerbahçeliler inceleyince bunu görecek. Pazar günü galip gelmek istiyoruz. Şunu net söyleyeyim, belki ilk maçlarda sıkıntılar olabilir ama iki üç karşılaşma sonra gerçek Ankaragücü'nü camiamız görecek."

"31 TEMMUZ İTİBARİYLE BİR KURUŞ BORCUMUZ YOK"

Galatasaray'dan kadroya katılan Rumen orta saha oyuncusu Olimpiu Morutan'ın transferiyle ilişkin de konuşan Koca, transferin çok fazla speküle edildiğini ve kulüp olarak şeffaf olmaya özen gösterdiklerini söyledi. Transferin yanı sıra kulüp borçlarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Koca, "Morutan transferinde ' Ankaragücü 3 milyon Euro verip bu futbolcuyu nasıl alır?' diye soru işareti oluşmuş olabilir ama ben bunu anlamıyorum. Bugün bu soruyu soranlar gidip bütün kulüplerin borçlarına, devlete olan borçlara baksınlar. Şu anda Ankaragücü'nün mevcut oynayan futbolcularına ve devlete 31 Temmuz itibariyle bir kuruş borcu yok. Ne vergi, ne SSK borcu var. Maalesef bunlar konuşulmuyor ama ilgisiz konular konuşuluyor. Biz kulübün geleceğini kurtarmaya çalışıyoruz. Diğer büyük kulüplere, Anadolu kulüplerine baksınlar, hepsinin ciddi borçları var. Biz devletin çıkarttığı yasadan yararlanarak yönetim kurulu arkadaşlarımız elini taşın altına koyarak şu anda Ankaragücü'nün devlete bir kuruş borcu yok. Geçmişte oynayan futbolculara çok az bir borcumuz var. Eylül sonu itibariyle kulübün geçmiş futbolculara, menajerlere, bonservisleri hepsi ödenmiş olacak" ifadelerini kullandı.

"ANKARAGÜCÜ EMİN ADIMLARLA GİDİYOR"

Herkesin sportif başarıya odaklanması gerektiğini belirten Koca, "3 sene önce bilet aldığımız futbolcular Ankaragücü'ne gelmezken, şimdi dünyanın her yerinden Ankaragücü'ne futbolcu gelmek istiyor. Morutan, Ankaragücü'nde oynamak için diğer teklifleri kabul etmedi. Avrupa'da 2 kulüp teklif etti, biz biliyoruz. Hem Galatasaray'ın hem de Ankaragücü'nün şartlarına uygun bir sözleşme ile bu futbolcuyu transfer ettik. Bu futbolcunun yıldızı parlarsa, Ankaragücü de Galatasaray da buradan ekonomik katkı alacak. Bazı kanallarda bazı yorumcular sırf rating uğruna her türlü iftirayı ve spekülasyonu söyleyerek kamuoyunu yanıltıyorlar. Bunları konuşanlara ben meydan okudum, gelsinler, emin oldukları birini getirsinler ben sözleşmeyi göstereceğim. Peki benim dediğim doğruysa ne yapacaklar? Üzerlerine düşen istifa etmeleri. Onlar açıklama yaparken ağır tepki vermemizi bekliyorlar. Dava ediyorlar, etik olmayan olaylarla karşılaşıyoruz. Buna müsaade etmeyeceğiz. Ankaragücü emin adımlarla gidiyor" diye konuştu.