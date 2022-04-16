MKE Ankaragücü, Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
AA - Erkan Tiryaki - Spor
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MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'de yarın Adanaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'de yarın Adanaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenmana sarı-lacivertli futbolcuların, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın son bölümünde taktik ağırlıklı çalışma yapıldığı kaydedildi.
Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, rakibiyle yarın Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da karşılaşacak.
AA / Erkan Tiryaki - Spor