MKE Ankaragücü, Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MKE Ankaragücü, Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

AA - Erkan Tiryaki - Spor
 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü, Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'de yarın Adanaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'de yarın Adanaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenmana sarı-lacivertli futbolcuların, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın son bölümünde taktik ağırlıklı çalışma yapıldığı kaydedildi.

Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, rakibiyle yarın Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da karşılaşacak.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

MKE Ankaragücü, Mustafa Dalcı, Spor Toto, Adanaspor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title