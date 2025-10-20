Haberler

Mjallby, Tarihindeki İlk Şampiyonluğunu İlan Etti

Güncelleme:
İsveç 1. Futbol Ligi'nde (Allsvenskan) Mjallby, bitime 3 hafta kala deplasmanda Göteborg'u 2-0 yenerek tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazandı. Nüfusu 1500'den az olan Hallevik köyünün takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele edecek.

Balıkçı köyünün futbol takımı Mjallby, İsveç 1. Futbol Ligi'nde (Allsvenskan) bitime 3 hafta kala tarihindeki ilk şampiyonluğunu ilan etti.

Mjallby, ligin 27. hafta maçında deplasmanda Göteborg ile karşılaştı. Gamla Ullevi Stadı'nda oynanan maçta rakibini 2-0 mağlup eden Mjallby, puanını 66 çıkartarak şampiyonluğu ulaştı.

Nüfusu bin 500'den az olan küçük balıkçı Hallevik köyünün takımı Mjallby'nin en yakın takipçisi Hammarby 55 puana sahip.

Mjallby, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynayacak ve aynı zamanda 2026-27 sezonunda tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası maçına çıkacak.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor

