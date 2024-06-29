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Mir Zahit Karabağ, 3 Yıl Aradan Sonra Altın Kemeri Kazandı

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Profesyonel kick boksçu Mir Zahit Karabağ, spor kariyerine verdiği 3 yıllık aranın ardından çıktığı karşılaşmayı kazanarak altın kemerin sahibi oldu. Karabağ, kariyerine 3 yıl ara verdikten sonra çıktığı ilk karşılaşmada kemeri kazanmanın kendisi için öneminden bahsetti.

Profesyonel kick boksçu Mir Zahit Karabağ, spor kariyerine verdiği 3 yıllık aranın ardından çıktığı karşılaşmayı kazanarak altın kemerin sahibi oldu. Karabağ, "3 sene gibi bir süre, aktif bir sporcu için önemli bir süre. 3 sene sonra amatör bir maçta değil de profesyonel bir mücadelede kemer kazanmak benim için önemliydi" dedi.

Profesyonel kick boksçu Mir Zahit Karabağ, rakibi Furkan Arslan'ı mağlup ederek kariyerindeki 3. altın kemerini kazandı. Karabağ; müsabakayı, altın kemer ile ilgili duygularını ve kariyer hedeflerini İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlattı. Kariyerine 3 yıl ara verdikten sonra çıktığı ilk karşılaşmada kemeri kazanmanın kendisi için öneminden bahseden Mir Zahit Karabağ, "Bu maç benim için çok önemliydi. Çünkü uzun bir aradan sonra yeniden dövüşmeye döndüm. O aradaki mesafeyi kapatabilmek tabii ki zordu ama çok şükür başarabildim. Normalde daha önce dövüştüğüm bir rakibimle rövanş yapacaktım. Maç bu şekilde dizayn edilmişti. Ama o rakibim 10 gün kala çekilince organizasyonun bulduğu başka bir rakibimle dövüştük" şeklinde konuştu.

"Maçı 1. raundun 1. dakikasında nakavtla kazandım"

Uzun bir aradan sonra çıkmış olduğu müsabakanın nasıl olduğunu anlatan Karabağ, "Maç hızlı ve sert başladı. Rakibim sert başlayınca ben de sert girmek zorunda kaldım. Maçı 1. raundun 1. dakikasında nakavtla kazandım. Mutluyum. Uzun bir aradan sonra yeniden dönebilmek beni çok mutlu etti. Bir nebze şunu göstermiş olduk; biz bitti demeden bitmez. Benim hayallerim var. Bu hayallerime de kimse ket vuramaz. Hayatımı bu hayallere adadım. Bu yolda ömrümün son nefesine kadar devam edeceğim" açıklamasında bulundu.

"3 sene aradan sonra profesyonel bir maçta kemer kazanmak benim için önemliydi"

Kariyerindeki 3. altın kemer olmasına rağmen bunun daha özel bir anlamı olduğunu aktaran Mir Zahit Karabağ, "Daha önce de kemerlerim var ama onları aktif spor hayatım devam ederken aldım. Ama bu kemerde durum öyle değil. 3 sene gibi bir süre, aktif bir sporcu için önemli bir süre. 3 sene sonra amatör bir maçta değil de profesyonel bir mücadelede kemer kazanmak benim için önemliydi. Tabii ki de riskliydi benim için çünkü birdenbire yeniden o mesafeyi katedebilir miyim diye düşündüm. Ama iyi çalıştım ve çok şükür kazandım. Bu benim için de sevenlerim için, ailem için de iyi bir motivasyon oldu. Bundan sonra da inşallah çıkışımı devam ettirip spor yaşantımı başarıyla sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.

"Hedeflediğim bütün başarıları hurcuma doldurarak yoluma devam edeceğim"

"3 sene önce nerede kaldıysam oradan aynı şekilde devam edeceğim. Hem amatörde hem profesyonelde gidebileceğim yere kadar gideceğim. Bu işi yapabilecek yürek var bende. Yürek olduktan sonra kondisyon, güç, kuvvet de zaman içerisinde çalışarak gelecek şeyler. Eksiklerimi de çalışarak, zaman içerisinde telafi edip hedeflediğim bütün başarıları hurcuma doldurarak yoluma devam edeceğim" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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