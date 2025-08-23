Mini-Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası Sonuçlandı

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından Sivas'ta düzenlenen Mini-Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası son erdi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mecnun Otyakmaz Spor Salonunda 21-23 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ve 13 kız,14 erkek takım, ile 20 ilden 500 sporcunun katıldığı Mini Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Şampiyona sonunda dereceye giren takımlara madalyaları Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Ufuk Demir, Sicil Lisans ve Kulüpler Şube Müdürü Emrah Yıldırım,Hentbol İl Temsilcisi Turgut Demirkan,Hentbol gözlemcisi Mahmut Boyraz, Hentbol Federasyonu Gelişim Proje Kurul Üyesi Harun Yıldırım ve Mecnun Otyakmaz Spor Salonu tesis amiri Mehmet Özlü tarafından verildi.

Şampiyonada erkeklerde Kayseri Spor AŞ Spor Kulübü 1., Sivas Belediyespor Kulübü 2., Kastamonu Candar Bey Spor Kulübü 3., Batman Gençlik Spor 4'üncü olurken, kızlarda 1955 Batman Belediyespor 1'inci, Gaziantep Gençlik Spor Kulübü 2'inci, Gaziantap İl Karması 3'üncü Ankara Tekeş Spor Kulübü 4'üncü oldu.