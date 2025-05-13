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Milyonlarca izlendi! West Ham'dan Altay Bayındır'ı tiye alan paylaşım

Milyonlarca izlendi! West Ham'dan Altay Bayındır'ı tiye alan paylaşım
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Premier Lig'in 36. haftasında Manchester United'ı 2-0 yenen West Ham United, maçta 2. golü yedikten sonra sinirlenen ve tribünlere doğru bağıran Altay Bayındır'ı tiye aldı. West Ham, Bayındır'ın bu tepkisine 'Kaleci seviniyor mu?' yorumunu yaptığı bir paylaşım yaptı. Paylaşım, 4 milyondan fazla görüntülenme aldı.

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, West Ham United'ı konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi 2-0 kaybetti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Altay Bayındır'ın Jarrod Bowen'ın attığı 2. golden sonra verdiği tepki gündem oldu.

ALTAY'I TİYE ALDILAR

Yediği gol sonrası oldukça sinirlenen Altay, iki yumruğunu sıkarak tribünlere doğru bağırdı. West Ham United ise milli eldivenin bu hareketini tiye alarak, "Kaleci seviniyor mu?" ifadelerini kullandığı bir paylaşımda bulundu.

MİLYONLARCA İZLENDİ

Paylaşım kısa süre içerisinde 4 milyondan fazla görüntülenme aldı. Birçok Türk taraftar, West Ham United'ın bu paylaşımına tepki gösterirken, Altay'ın sinirlendiği için bu hareketi yaptığını yorumlara yazdı.

İşte o paylaşım;

Milyonlarca izlendi! West Ham'dan Altay Bayındır'ı tiye alan paylaşım

Milyonlarca izlendi! West Ham'dan Altay Bayındır'ı tiye alan paylaşım

Milyonlarca izlendi! West Ham'dan Altay Bayındır'ı tiye alan paylaşım

Milyonlarca izlendi! West Ham'dan Altay Bayındır'ı tiye alan paylaşım

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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