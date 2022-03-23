Milwaukee Bucks evinde Chicago Bulls'u farklı mağlup etti

NBA'de Milwaukee Bucks, evinde karşılaştığı Chicago Bulls'u 126-98 gibi farklı bir skorla mağlup etti ve 45. galibiyetini kazandı.

NBA'de normal sezon 4 karşılaşma ile devam etti. Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da karşı karşıya geldiği Chicago Bulls'u 126-98 yenerek 45. galibiyetini elde etti. Milwaukee'de Jrue Holiday 27 sayı, 7 asist, Giannis Antetokounmpo 25 sayı, 17 ribaund ve Pat Connaughton da 14 sayı ile oynayarak takımına galibiyeti getirdi. Bu sezonki 30. mağlubiyetini alan Chicago'da ise Nikola Vucevic'in 22, DeMar DeRozan ve Zach LaVine'ın da 21'şer sayısı yenilgiyi önleyemedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Orlando Magic: 94 - Golden State Warriors: 90

New York Knicks: 111 - Atlanta Hawks: 117

Milwaukee Bucks: 126 - Chicago Bulls: 98

Denver Nuggets: 127 - Los Angeles Clippers: 115 - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor