Milliler, Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'ndan 38 madalya ile döndü

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, Bahreyn'de düzenlenen Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların 4'ü altın, 12'si gümüş ve 22'si bronz olmak üzere 38 madalya kazandığını ve Türkiye'nin, oyunlara katılım gösteren 71 ülke arasında madalya sıralamasında 18'inci olduğunu duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bahreyn'in Manama şehrinde 23-31 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları sona erdi. "Oyunlarda Türkiye'yi, 2023-2024 eğitim öğretim yılı okul sporlarında artistik cimnastik, atletizm, badminton, güreş, judo, okçuluk, tenis, tekvando, yüzme ve para yüzme branşlarında Türkiye şampiyonu olan sporcular temsil etti" denildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nda toplam 38 madalya kazanan milli sporcuları kutlayarak, "Bahreyn'de yapılan Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nda 4'ü altın, 12'si gümüş ve 22'si bronz olmak üzere 38 madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran sporcularımızı tebrik ediyorum. Elde edilen başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyor, milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

'PERDE ARKASINDA BÜYÜK BİR EMEK BULUNUYOR'

Milli sporcular, Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nı 4'ü altın, 12'si gümüş ve 22'si bronz olmak üzere 38 madalya ile tamamladı. Türkiye, 71 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcunun mücadele ettiği organizasyonu 18'inci sırada bitirerek en başarılı ülkeler arasında yer aldı. Okul sporlarında kazanılan başarının perde arkasında büyük bir emeğin bulunduğunu vurgulayan Bakan Bak, "Türkiye, spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yurdumuzun dört bir yanı ilçelere varıncaya kadar spor tesisleriyle donatıldı. Dünyanın en yeni, en modern spor tesislerine sahibiz. Ancak başarı için sadece tesise sahip olmak yetmiyordu. Uyguladığımız eğitim programlarıyla nitelikli antrenörler yetiştirdik. Milli Eğitim Bakanlığımız ile işbirliği yaparak okullarımızda uzman antrenörler nezaretinde yetenek taraması yaptık. Yetenekli yavrularımızı yatkın oldukları spor branşlarına yönlendirdik. Devrim niteliğinde olan Milli Sporcu Bursu ile okul mu spor mu ikilemini ortadan kaldırdık. Uzun süren sabırlı çalışmalarımızın sonucunu aldığımız için gururluyuz. Aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nda mücadele eden, madalya kazanan tüm sporcularımızın gelecekte ülkemizi Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında, Olimpiyat Oyunlarında temsil edeceklerine yürekten inanıyorum" diye konuştu.