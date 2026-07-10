Doruk Yoğurtcuoğlu, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Milli sporcu Doruk Yoğurtcuoğlu, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre kurbağalamada altın madalya kazanarak 18 ve 19 yaş üstü kategorilerinde Türkiye rekorlarını kırdı.
Milli sporcu Doruk Yoğurtcuoğlu, Almanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Münih kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli yüzücü Doruk Yoğurtcuoğlu, 200 metre kurbağalama finalinde 2.09.43'lük derecesiyle Avrupa gençler şampiyonu oldu.
Doruk Yoğurtcuoğlu, elde ettiği dereceyle 18 yaş ve 19 yaş üzeri kategorilerinde yeni Türkiye rekorlarının da sahibi oldu.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu