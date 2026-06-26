Milli Yelkenci Doğukan Kandemir, 'Solo Türkiye Turu Rekor Denemesi' İçin Yelken Açtı

MİLLİ yelkenci Doğukan Kandemir, 'Solo Türkiye Turu Rekor Denemesi' için Artvin'in Hopa Limanı'ndan yelken açtı. Sahil Güvenlik botları eşliğinde limandan hareket eden Kandemir'in, 13 günün altında tamamlamayı hedeflediği rekor denemesi Hatay'ın İskenderun Limanı'nda sona erecek.

Türkiye Yelken Federasyonu'nun gözetiminde hazırlıklarını tamamlayan milli yelkenci Doğukan Kandemir'in teknesi, federasyon hakemleri tarafından yapılan son kontrollerin ardından Artvin'in Hopa ilçesinden denize açıldı. Motoru mühürlenen yelkenli teknesiyle yolculuğuna başlayan milli Kandemir, sadece rüzgar gücünü kullanarak Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i geçip yaklaşık 1500 deniz mili uzunluğundaki parkuru tamamlayacak. Milli sporcu, kendi hedefinin parkuru 13 günün altında tamamlamak olduğunu belirtti. Kandemir, daha önce parkuru 15 gün 6 saat 41 dakikada tamamlayarak 'Solo Türkiye Turu Rekoru'nun sahibi olan Başak Mireli'nin derecesini geride bırakmayı hedefliyor. Rekor denemesi boyunca tek başına seyir yapacak olan Kandemir, teknesindeki elektronik sistemlerin enerji ihtiyacını güneş panelleriyle karşılayacak. Rekor denemesi, Hatay'ın İskenderun Limanı'nda sona erecek.

'15 GÜNLÜK REKORU KIRMAK İSTİYORUM'

Doğukan Kandemir, 15 günlük rekoru kırmak istediğini belirterek, "Türkiye Yelken Federasyonu'nun organize ettiği Türkiye Turu Rekor Denemesi parkurunu, bu sefer tek başıma tamamlamak için yola çıkıyorum. Daha önce bu zorlu parkuru ikili ve dörtlü sınıflarda yapmıştım ve bu sınıflarda rekor sahibiyim. Öncelikle tek kişilik sınıfta, yani solo sınıfta sağ salim parkuru tamamlamak ve mümkünse mevcut rekoru, 15 gün 6 saatlik rekoru kırmak istiyorum. Parkur standart, aynı. Hiç değişmiyor. Start Hopa Limanı'ndan, Karadeniz'i, Marmara'yı, Ege'yi ve Akdeniz'i geçip Türkiye'nin denizlerini dolaşıp İskenderun Körfezi'nde finiş veriyoruz. Daha önce iki kişi ve dörtlü yaptığımda farklı zorluklar vardı. Şimdi kendi potansiyelimin farkına varmak ve sınırlarımı zorlamak için tek kişilik sınıfta da bu işi yapmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

'HEDEFİM 13 GÜNÜN ALTINDA PARKURU BİTİRMEK'

Kandemir, "En büyük sorun aslında uykusuzluk. Çünkü dümeni teslim edip rahat rahat uyuyabileceğiniz bir kişi olmayacak. Bu sebeple beni zorlayacak en büyük şeyin uykusuzluk olacağını düşünüyorum. Hava durumuna sürekli bakıyorum. Artık zaten an itibarıyla mesaimde sadece rüzgar kondisyonunu takip edip buna göre teknenin rotasını belirlemek var. Starttan sonra ne yapacağıma karar verdim. Hopa'dan çıkıp önce kuzeye doğru yaklaşık bir gün boyunca seyredip, ardından rotamı batıya doğru çevirip ilk checkpoint olan Sinop İnceburun'a direkt gitmeyi hedefliyorum. Şu an solo sınıfta mevcut rekor 15 gün 6 saat. Bunun altındaki her dakika aslında benim için şu anda bir başarı olmuş olacak. Benim normal şartlardaki kendime koyduğum hedef ise 13 günün altı. Ben İzmir Eski Foça'da yelkene başlamıştım. Küçüklüğümden beri uluslararası birçok yarışa katıldım. Yat sınıfında da ülkemizi yurt dışında temsil ettim" dedi.

'GÜZEL BİR PROJE OLDU'

Yelken federasyonu İl Hakemi Zeynep Özkan, bunun gençleri yelkenciliğe özendirmek adına güzel bir proje olduğunu ifade ederek, "Türkiye Turu'na start vermek için buradayım. Bütün kontrollerimizi yaptık. Mevzuat gereği bulundurulması gereken her şeyin kontrolünü yaptık, okeyini aldık. Daha sonra liman çıkışında motorumuzu mühürledik. Şu anda start hattında bulunan noktaya doğru gidiyoruz, start vermek üzere. Noktamıza ulaştığımızda yelkenli teknemize bilgi vereceğiz ve startını vereceğiz, o kadar. Türkiye Yelken Federasyonu, daha çok açık deniz yelkenciliğini özendirmek, denizlerimizin ne kadar güvenli olduğunu göstermek için böyle bir turu başlattı, diyelim. ve daha çok gençlerimizi yelkenciliğe özendirmek için hem de Mavi Vatanımızı korumak için güzel bir proje oldu. Devamı gelecektir diye düşünüyoruz. İnşallah ben uluslararası turlar bekliyorum. İnşallah uluslararası yelkenciler de bu şekilde gelirler diye düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı