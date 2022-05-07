Milli triatloncu Ruso Yakimoviç'ten önemli başarı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli triatloncu Ruso Yakimoviç'ten önemli başarı

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
 - Güncelleme:
Milli triatloncu Ruso Yakimoviç'ten önemli başarı

Milli triatloncu Ruso Yakimoviç, ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen Ironman yarışlarında genel klasmanda 8'inci oldu.

Milli triatloncu Ruso Yakimoviç, ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen Ironman yarışlarında genel klasmanda 8'inci oldu.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en iddialı triatletlerinin katıldığı Ironman 140.6'da Türkiye'yi milli sporcu Ruso Yakimoviç temsil etti.

Toplam 9 saat 23 dakikalık sürede yarışı tamamlayan milli sporcu yaş grubunda ise ikinci olarak önemli bir başarıya imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen milli sporcu Ruso Yakimoviç zorlu bir yarışta mücadele ettiğini belirterek, "Bu mesafeyi bitirmek böylesi bir dereceyle oynayabilmek kolay değil. Bunu başarabilmek benim en büyük motivasyonum. 20 haftada verilen özveri ve fedakarlıkların sonucunu iyi bir şekilde almak beni mutlu etti." ifadelerini kullandı.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Milli Sporcu, Teksas, Milli, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title