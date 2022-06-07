Milli tekvandocular gözünü dünya şampiyonasına dikti - Haberler

Görkem Polat: Güzel dereceler elde etmek istiyorum

"İBB Spor Kulübü'nün 4 madalya kazanması beni ayrı mutlu ediyor"

Hakan Reçber : İkinci kez Avrupa şampiyonu olduğum için çok mutluyum

Emre Kutalmış Ateşli : Meksika'daki dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak istiyorum

Mustafa AKIN-Ali DANAŞ/İSTANBUL, - İBB Spor Kulübü'nün milli tekvandocuları Görkem Polat, Hakan Reçber ve Emre Kutalmış Ateşli, dünya şampiyonası yolunda emin adımlarla ilerliyor. Elde ettikleri başarılarla isimlerinden söz ettiren milli tekvandocular, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Görkem Polat, önemli olanın yıl sonundaki dünya şampiyonası olduğunu ifade ederek, olimpiyat yolunda dünya şampiyonasının belirleyici rol oynadığını kaydetti. İkinci kez Avrupa şampiyonu olduğu için mutlu olduğunu dile getiren Hakan Reçber, şimdiki hedefinin dünya şampiyonası belirterek, altın madalya kazanmak istediğini söyledi. Emre Kutalmış Ateşli ise asıl hedeflerinin dünya şampiyonası olduğunun altını çizerek altın madalya kazanmak istediğini ifade etti.

Grand Prixlerin olimpiyat için çok büyük adımlar olduğunu dile getiren Emre Kutalmış Ateşli, "Asıl hedefimiz dünya şampiyonası. Meksika'da dünya şampiyonası düzenlenecek inşallah orada da bir altın daha kazanmak istiyorum