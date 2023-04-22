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Milli tekvandocu Batuhan Çakmak, trafik kazasında hayatını kaybetti

Spor Haberleri

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında milli tekvandocu olduğu öğrenilen Batuhan Çakmak, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin milli tekvandocu Batuhan Çakmak olduğu öğrenildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Taşbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, Berat Şahin (20) idaresindeki otomobil, yol ortasındaki bariyerlere çarparak karşı şeride geçti. Kazada, milli tekvandocu olduğu öğrenilen Batuhan Çakmak (20), olay yerinde yaşamını yitirdi.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Ağır yaralanan sürücü Şahin ile yaralılar Yasin Kaymak (22), Bensu Şahin (19) ve Göksu Güven (18), sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Berat Şahin'in yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu bildirildi.

Milli tekvandocu Batuhan Çakmak, trafik kazasında hayatını kaybetti

Milli tekvandocu Batuhan Çakmak, trafik kazasında hayatını kaybetti

Milli tekvandocu Batuhan Çakmak, trafik kazasında hayatını kaybetti

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