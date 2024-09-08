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Milli Takım Teknik Direktörü Montella ve Okay Yokuşlu İzlanda maçı öncesi açıklamalarda bulundu

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Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Okay Yokuşlu, İzmir'de yarın oynanacak İzlanda maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Montella, milli duyguları en iyi şekilde yaşadığını ve birlikteliğin önemine vurgu yaptı. Yokuşlu ise İzlanda'nın güçlü bir rakip olduğunu belirterek, taraftarlarını mutlu etmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

(İZMİR)- A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Okay Yokuşlu, İzmir'de yarın oynanacak İzlanda maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Montella, "Türk değilim ama milli duyguları en iyi şekilde yaşıyorum. Yetişme tarzım Napoli kültürü Türkiye'ye çok benziyor. Aidiyet hissiyle burada yaşıyorum. Futbolcuları bölmeye çalışmamalıyız, birlikteliği bozmamalıyız. Birliktelikten güç doğar ve bunu Avrupa Şampiyonası'nda gördük. Geçen maçta 10 kişi kaldığımızda bizim futbolcularımız organizasyon anlamında başarılı iş yaptılar. Birliktelik lazım ve futbolcularımız bunu hak ediyor" dedi.

Montella ve Yokuşlu, yarın oynanacak İzlanda maçıyla ilgili Gürsel Aksel Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. Montella, Galler maçında Barış Alper'in gördüğü kırmızı kart ve Arda Güler'in sakatlığı konusunda da açıklamalarda bulundu. "Barış muazzam bir turnuva geçirdi. Birçok hoca kendisiyle ilgili bilgi almak için ardı. Eksik ama hazırlıklarımız devam ediyor. Futbolcularımız görev almak için hazır durumda. Arda maç sonunda darbe aldı. Tamamıyla rahat yürüyemiyordu. Darbeyle bağlı bir problem yaşıyordu. Değerlendirme yaptıktan sonra karar vereceğiz" dedi.

"Birlikteliği bozmamalıyız"

Birliktelik çağrısı da yapan Montella, eleştirilere yönelik "Hocaya eleştiri geldiğinde bunu kabul etmekte daha meyilliyim. Hata yapabilirim, konuşabiliriz. Futbolculara yoğun bir eleştiri gelince anlamıyorum, anlamlandıramıyorum. Türk değilim ama milli duyguları en iyi şekilde yaşıyorum. Yetişme tarzım Napoli kültürü Türkiye'ye çok benziyor. Aidiyet hissiyle burada yaşıyorum. Futbolcuları bölmeye çalışmamalıyız, birlikteliği bozmamalıyız. Birliktelikten güç doğar ve bunu Avrupa Şampiyonası'nda gördük. Geçen maçta 10 kişi kaldığımızda bizim futbolcularımız organizasyon anlamında başarılı iş yaptılar. Birliktelik lazım ve futbolcularımız bunu hak ediyor. Gösterdikleri performansla, istek ve arzularıyla bunu kesinlikle sağlamamız gerekiyor. Bizim iyiliğimizi ve başarılı olmamızı istiyorsanız her yerde birlikte olmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Taraftarımız önünde 3 puanı alacağız"

Milli futbolcu Okay Yokuşlu ise İzlanda'nın iyi bir takım oyunu ortaya koyan, karakter ortaya koyarak başarı elde den bir rakip olduğunu ifade ederek, "Bizim de aynı şekilde olmamız lazım. Hem bizim için hem de takım için taraftarlarımızı mutlu edeceğiz. İlk maçta beraberlik ve kırmızı kart var. O maç geride kaldı, elimizde bir fırsat var. Bu güzel şehirde kendi taraftarımız önünde 3 puanı alacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Spor

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