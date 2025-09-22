Milli Sporcular, Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 4 Madalya Kazandı

Milli sporcular, Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Singapur'da devam eden organizasyonda ay-yıldızlı sporculardan Defne Kurt, açık yaş kadınlar SM10 kategorisi 200 metre karışıkta 2.28.30'luk derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu Sevilay Öztürk ise S5 kategorisi 50 metre sırtüstünde 43.75'lik derecesiyle gümüş madalya elde etti.

Sümeyye Boyacı ve Turgut Aslan Yaraman'dan bronz madalya

Milli para yüzücülerden Sümeyye Boyacı, S5 kategorisi 50 metre sırtüstünde 44.87'lik, Turgut Aslan Yaraman ise erkekler S8 kategorisi 100 metre sırtüstünde 1.06.52'lik dereceleriyle bronz madalya kazandı.

Şampiyona, 27 Eylül Cumartesi günü sona erecek.