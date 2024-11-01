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Milli sporcular, Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'ndan 38 madalya ile döndü

Milli sporcular, Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'ndan 38 madalya ile döndü
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Bahreyn'de düzenlenen Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nda mücadele eden milli sporcular 4'ü altın, 12'si gümüş ve 22'si bronz olmak üzere 38 madalya kazandı.

Bahreyn'de düzenlenen Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nda mücadele eden milli sporcular 4'ü altın, 12'si gümüş ve 22'si bronz olmak üzere 38 madalya kazandı. Türkiye, oyunlara katılım gösteren 71 ülke arasında madalya sıralamasında 18'inci olurken, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, milli sporcuları tebrik etti.

Bahreyn'in Manama şehrinde 23-31 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları sona erdi. Oyunlarda Türkiye'yi, 2023-2024 eğitim öğretim yılı okul sporlarında artistik cimnastik, atletizm, badminton, güreş, judo, okçuluk, tenis, tekvando, yüzme ve para yüzme branşlarında Türkiye şampiyonu olan sporcular temsil etti.

Milli sporcular, Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nı 4'ü altın, 12'si gümüş ve 22'si bronz olmak üzere 38 madalya ile tamamladı. Türkiye, 71 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcunun mücadele ettiği organizasyonu 18. sırada bitirerek en başarılı ülkeler arasında yer aldı.

Osman Aşkın Bak: "Okul sporlarında elde edilen başarının perde arkasında büyük bir emek var"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nda toplam 38 madalya kazanan milli sporcuları kutladı. Bakan Bak, "Bahreyn'de yapılan Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nda 4'ü altın, 12'si gümüş ve 22'si bronz olmak üzere 38 madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran sporcularımızı tebrik ediyorum. Elde edilen başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyor, milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Okul sporlarında kazanılan başarının perde arkasında büyük bir emeğin bulunduğunu vurgulayan Bakan Bak, "Türkiye, spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yurdumuzun dört bir yanı ilçelere varıncaya kadar spor tesisleriyle donatıldı. Dünyanın en yeni, en modern spor tesislerine sahibiz. Ancak başarı için sadece tesise sahip olmak yetmiyordu. Uyguladığımız eğitim programlarıyla nitelikli antrenörler yetiştirdik. Milli Eğitim Bakanlığımız ile işbirliği yaparak okullarımızda uzman antrenörler nezaretinde yetenek taraması yaptık. Yetenekli yavrularımızı yatkın oldukları spor branşlarına yönlendirdik. Devrim niteliğinde olan Milli Sporcu Bursu ile okul mu spor mu ikilemini ortadan kaldırdık. Uzun süren sabırlı çalışmalarımızın sonucunu aldığımız için gururluyuz. Aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nda mücadele eden, madalya kazanan tüm sporcularımızın gelecekte ülkemizi Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında, Olimpiyat Oyunlarında temsil edeceklerine yürekten inanıyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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