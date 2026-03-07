Milli para haltercilerden Avrupa Şampiyonası'nda 3 madalya

Milli sporcular, Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Para Halter Şampiyonası'nda 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre başkent Tiflis'teki organizasyonda kadınlar 50 kiloda yarışan Özlem Becerikli Kurt, 105 kiloluk kaldırışıyla altın madalya elde etti ve Avrupa şampiyonu oldu.

Erkekler 65 kiloda mücadele eden Çağdaş Kaya ise bench press kategorisinde 177 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazandı. Milli sporcu, toplamda da gümüş madalya alarak Avrupa ikincisi oldu.

Şampiyonada Türkiye'nin toplam madalya sayısı 7 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 12'ye yükseldi.