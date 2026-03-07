Haberler

Milli para haltercilerden Avrupa Şampiyonası'nda 3 madalya

Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Para Halter Şampiyonası'nda Türkiye, 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. Özlem Becerikli Kurt, 50 kiloda altın madalya ile Avrupa şampiyonu olurken, Çağdaş Kaya 65 kiloda iki gümüş madalya ile dikkat çekti.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre başkent Tiflis'teki organizasyonda kadınlar 50 kiloda yarışan Özlem Becerikli Kurt, 105 kiloluk kaldırışıyla altın madalya elde etti ve Avrupa şampiyonu oldu.

Erkekler 65 kiloda mücadele eden Çağdaş Kaya ise bench press kategorisinde 177 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazandı. Milli sporcu, toplamda da gümüş madalya alarak Avrupa ikincisi oldu.

Şampiyonada Türkiye'nin toplam madalya sayısı 7 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 12'ye yükseldi.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
