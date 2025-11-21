Milli Sporcu Şennur Kartal, 2026 Kış Olimpiyatları'na Hazırlanıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesi ile başladığı kayaklı koşuda Türkiye ve Balkan şampiyonlukları elde eden milli sporcu Şennur Kartal, gözünü 25. Kış Olimpiyat Oyunları'na dikti.

8. sınıf öğrencisiyken yeteneğiyle beden eğitimi öğretmeninin dikkatini çeken ve kısa sürede elde ettiği başarılarıyla milli takıma seçilen Şennur, Erzurum'daki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) bünyesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Şennur Kartal, Kandilli Kayak Merkezi'nde kayaklı koşu ve biatlon pistlerinde yoğun bir hazırlık dönemi geçirirken, soğuk hava koşullarında tekerlekli kayak antrenmanlarıyla form tutuyor. Genç sporcu, 6-22 Şubat 2026'da İtalya'da düzenlenecek 25. Kış Olimpiyat Oyunları için Erzurum'da hazırlanan aday sporcular arasında yer alıyor.

Gözünü olimpiyatlara diken Şennur, organizasyona katılıp ailesini gururlandırmak istiyor.

İlk başladığımda bu kadar zor olduğunu bilmiyordum"

Milli sporcu Şennur Kartal, AA muhabirine, yaklaşık 10 yıldır kayaklı koşu sporcusu olduğunu söyledi.

Spora ilk başladığı zaman seçmelere katıldığını belirten Kartal, "8. sınıftayken beden eğitim öğretmenimin tavsiyesiyle bu spora başladım." dedi.

Kartal, kayaklı koşunun zor bir branş olduğundan bahsederek, "İlk başladığımda bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. Yıllar geçtikçe imkansızlıklarla birlikte zorluğunu daha çok fark ettim. Yüksekova'da birkaç yıl devam ettikten sonra Erzurum TOHM'a seçildim. Zorlu bir süreçten geçerek bugüne geldim."

"Defalarca Türkiye şampiyonu oldum"

Ailesinin de kendisine sürekli destek olduğunu anlatan Kartal, şubat ayında düzenlenecek olimpiyatlara katılacak aday sporcular arasında yer aldığına işaret ederek, "Önümüzde 2026 olimpiyatları var. İnşallah oraya katılacağız. Çok çalıştık gerçekten, hepimiz çok büyük emek verdik. Bunun sonucunda da hepimiz emek veriyoruz, artık kime nasip olursa. Çalışırken bile içimde bir heyecan oluyor çünkü gerçekten çok emek verdik. İnşallah gitmek nasip olur. Ülkemi ve ailemi gururlandırmak istiyorum." şeklinde konuştu.