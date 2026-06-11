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Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, Dünya Kupası'nda finalde

Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, Dünya Kupası'nda finalde
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Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, Macaristan'daki UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda finale yükseldi. Federasyon Başkanı Serhat Aydın da destek mesajı verdi.

MİLLİ pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, Macaristan'da düzenlenen UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda adını finale yazdırmayı başardı.

Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, Macaristan'da düzenlenen UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda sergilediği performansla adını finale yazdırdı. Milli sporcu final öncesi yaptığı açıklamada, Macaristan'da zorlu bir süreçten geçerek finale kalmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Özyüksel Mihrioğlu, "Ülkemi her kulvarda en iyi şekilde temsil etmek için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyorum. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen ve buralara kadar gelerek yanımda olan Federasyon Başkanımız Sayın Serhat Aydın'a, teknik ekibime ve dualarıyla destek olan tüm halkımıza teşekkür ederim. İnşallah finalde de ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıracağım" dedi.

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Yarışmaları Macaristan'da takip eden Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın ise kritik final öncesinde milli sporcularla bir araya geldi.

Başkan Serhat Aydın final öncesinde şu ifadelere yer verdi:

"İlke, her zaman olduğu gibi yine büyük bir azim ve kararlılıkla mücadele ederek adını finale yazdırdı ve bizleri gururlandırdı. Teknik ekibimizi ve sporcumuzu yürekten kutluyorum. İnanıyorum ki finalde de ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil edecek ve ülkemize yeni bir gurur yaşatacaktır. Tüm Türkiye olarak kalbimiz onunla."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMuhammed Bingöl:

İlke Özyüksel Mihrioğlu'nun finale çıkması elbette sevindirici bir gelişme ve sporcunun kararlılığı takdire şayan görülüyor. Ancak final öncesinde böyle iddialı konuşmak bazen kötü sonuca neden oluyor, umarız bu sefer farklı olur ve başarıyla biterse çok iyi olur tabii

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Haber YorumlarıMeral Avcı:

ulan ne zaman finale çıksa biri destekle gelir ya federasyon başkanı ya başka biri

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Haber YorumlarıBaran Akturk:

güzel bir haber gerçekten de ülkemizi temsil eden sporcularımız var diyince içimiz rahatlıyor ama ya finalde başarı gelmezse diye de düşünüyorum açıkçası madem bu kadar ileri geldi inşallah altına çizer umarım çünkü herkesin gözü üzerinde ve baskı da büyük olur mutlaka

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