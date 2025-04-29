Milli Para Tenisi Sporcusu Nesim Turan, 19 Yıllık Kariyerini Sonlandırdı

MİLLİ Para Tenisi sporcusu Nesim Turan, "Seçilen federasyon yöneticilerinin bazı konulara bakış açıları ve konuları yanlış değerlendirmeleri benim sporu bırakma kararımda en büyük etkenlerinden birisi ve her yöneticiye derdimi anlatmaktan sıkıldım" dedi.

Rio 2016, Tokyo 2020 ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kürsüsünde yer alan ve kariyerinde 90 madalya alarak büyük başarılara imza atan Milli Para Tenisi sporcusu Nesim Turan, 19 yıllık profesyonel sporculuk kariyerini sonlandırma kararı aldı. Turan aldığı kararı Ankara, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde (TSYD) sporculuk kariyerini sonlandırmasına ilişkin düzenlediği basın toplantısında açıkladı. 19 yıllık kariyeri içinde keyifli anlar yaşadığını aktaran Turan, 19 yıllık zaman diliminde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kendisine büyük yatırımlar yaptığını ve bu sayede bugünlere gelebildiğini ifade ederek, "Devlet büyüklerine, Spor Bakanlığına ve beni yetiştiren hocalarına takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Yeni bir yola çıkma gereği duydum çünkü bu başarıları bu durumu başka insanlara da anlatmam gerektiğini düşünüyorum. Bu ülkede 8 milyona yakın engelli popülasyonu var buna dikkat çekmek istiyorum tabii ki bu yolda devam edeceğim ve onların hayatına dokunacağım" diye konuştu.

'ÜLKEME VE SPORUMA HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİM'

Engelli sporcuların hayatına dokunmak için elinden gelen her şeyi yapacağını kaydeden Turan, "Sporcuların hayatına dokunmakla mükellef olduğumu düşünüyorum. Yıllarca bu ülkede başarılarıyla mutlu etmiş bir insan olarak Dünya şampiyonlukları, Avrupa şampiyonlukları ve yanında Paralimpik Oyunları'nda madalyalar kazandım. Katıldığım hiçbir turnuvayı boş geçmedim ve en önemlisi Allah'a şükür 19 yıl boyunca istikrar sağladım. 2014 yılında Güney Kore'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda ülkeme dünya şampiyonluğunu getirdim. Masa tenisinde Çin ve Güney Kore'nin çok büyük bir hegemonyası vardır ve onları yenmek kelimelerle anlatılmayacak kadar zordu. Aslında aktif sporculuğu bırakıyorum ama sporu bırakamam. Öyle bir hakkım olduğunu da düşünmüyorum. Ülkeme ve sporuma hizmet etmeye devam edeceğim. Bununla ilgili çok büyük çalışmalarım olacak ki olmalı da. Bu ülkede evinden çıkmayan tek bir engelli kalmayana kadar mücadelemi sürdürmeye devam edeceğim" ifadelerinde bulundu.

'SPORU BIRAKMA NEDENİM FEDERASYON YÖNETİCİLERİ'

Sporu bırakma kararını seçilen federasyon yöneticilerinin bakış açılarına ve konuları yanlış değerlendirmelerine bağlayan Turan, "Her yöneticiye derdimi anlatmaktan sıkıldım. Dünya tarihinde en erken yaşta sporculuğu bırakan kişiyim çünkü biz de belirli bir yaş skalası da yok ama sporu bırakmam demek spordan uzak olacağım anlamına gelmiyor. Nasıl bir yönetici olmamam gerektiğini 19 yılın sonunda öğrenmiş oldum. Çok ciddi bir zaman diliminde çok ciddi bir başarı elde ettim. Bundan sonra çok daha güzel amaçlar içinde yoluma devam edeceğim" dedi.