Bitlisli para tekvandocular dünya şampiyonluğunda ve olimpiyatta zirveyi hedefliyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde milli para tekvandocu Nurcihan Ekinci Gül ile Hamza Tarhan, bu yıl yapılacak dünya şampiyonluğu ile 2028'de Los Angeles'taki paralimpik oyunlarında altın madalyaya odaklandı.

Küçük yaşta yüksekten düşme sonucu sol kolunu kaybeden Nurcihan ile 4 yaşındayken saman makinesine kaptırması sonucu sağ kolu işlevsiz hale gelen Hamza'nın hayatı, öğretmenlerinin tavsiyesiyle tanıştıkları tekvando sayesinde değişti.

Engellerine rağmen gösterdikleri azim ve disiplinli çalışma sonucu kısa sürede ülkenin başarılı sporcuları arasında yer alan tekvandocular, katıldıkları uluslararası şampiyonalarda adlarından söz ettirdi.

Milli sporcu Nurcihan, bu yıl Amerika'da US Open Para Tekvando Championship'te üçüncülük ve Almanya'da Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik, Hamza da Almanya'da bronz madalya elde ederek yeni sezona başladı.

Bu yıl yapılacak dünya şampiyonluğu ve Los Angeles'taki paralimpik oyunlarından başarılı sonuçlar almaya odaklanan sporcular, olimpiyata gidebilmek için Almanya'daki Başkanlık Kupası ile Roma'daki "grand prix" maçlarına hazırlanıyor.

Tekvando antrenörü Sezer Köksel gözetiminde sporcu fabrikasında birlikte antrenman yapan Nurcihan ve Hamza, şampiyonalarda Türk bayrağını göndere çektirmek ve altın madalyayla ülkeye dönmek için ter döküyor.

"Süreç heyecanlı ve verimli geçiyor"

Nurcihan Ekinci Gül, AA muhabirine, yaklaşık 14 yıldır tekvando yaptığını belirterek, önceki sezonları kapatarak yeni sezona başladığını söyledi.

Bu sezonda Amerika'da üçüncülük, Avrupa Şampiyonası'nda da ikincilik madalyası elde ettiğini anlatan Nurcihan, şöyle konuştu:

"Takım halinde Avrupa şampiyonu olduk. 2028 yılı olimpiyatları için 4 Haziran'da Roma'da Grand Prix, 7 Haziran'da da Almanya'da Başkanlık Kupası yarışması var. Bunlar olimpiyat için puan veren maçlar. Grand Prix serisinin ilk ayağı Roma'da olacak. Roma'dan Nürnberg'e başkanlık kupası maçına geçeceğiz. Süreç çok yorucu, heyecanlı ve bir o kadar da verimli geçiyor. Kamplarımız güzel oluyor. Gençlik ve Spor Bakanımız ile federasyon elinden geleni yapıyor, bizi destekliyor."

Yoğun tempoyla sezona başladıklarını belirten başarılı tekvandocu, "Umarım böyle devam eder ve başarılar elde ederiz. Yıl sonunda dünya şampiyonası var. İnşallah eksik olan dünya şampiyonluğu madalyasını da haneme eklerim. Olimpiyat madalyası da nasip olursa artık benden mutlusu yok." dedi.

Bu coğrafyada kız çocukları için iyi bir emsal olmaktan mutluluk duyduğunu ve bunun kendisini daha da motive ettiğini vurgulayan Nurcihan, "Birinin hayatına dokunmak ve yön vermek beni mutlu ediyor. Azmim, çabam iyi bir emsal olmak ve başarı elde etmek. Umarım zincirleri kırmışımdır, birilerine emsal olmuşumdur. Hayalleri ve hedefleri peşinde koşmak isteyen her bir birey için bir umut olmak istiyorum. Ben yılmadan, yorulmadan devam ettiysem onlar da yapabilir." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Avrupa şampiyonalarında birincilik, ikişer kez ikincilik ve üçüncülük elde ettiğini söyleyen Nurcihan, madalya serisinde dünya birinciliği ile olimpiyat madalyasının eksik olduğunu belirterek, "Önceki dönem ikinci olduğum dünya şampiyonasında bu yıl altın madalya kazanmak birinci hedefim. İkinci hedefim ise 2028'de Los Angeles'taki paralimpik oyunlar. İnşallah altın madalya nasip olur. Hedefim, çalışmalarım ve umudum bu yönde. Sonucun güzel olacağını umut ediyorum." diye konuştu.

"Olimpiyatlara kadar puan toplayıp zirvede kalmak istiyorum"

Hamza Tarhan ise Almanya'daki Avrupa şampiyonasında üçüncü olduğunu, şimdi de hazırlandığı Başkanlık Kupası maçında kürsünün en üst basamağında olmayı hedeflediğini vurguladı.

Dünya ve Avrupa şampiyonaları ile olimpiyat madalyalarını hedeflediğini vurgulayan milli sporcu, "Kasımdaki dünya şampiyonasında inşallah kürsünün en üst basamağında oluruz. İstiklal Marşı'mızı okutup bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. 2032'de olimpiyatlara katılarak altın madalya ile Türkiye'ye dönmek istiyorum. Badminton branşındayken öğretmenin tavsiyesiyle tekvandoya başladım. Allah daha ilerleye gitmemizi ve adımızın en iyi yerlerde geçmesini nasip etsin. Olimpiyatlara kadar puan toplayıp zirvede kalmak istiyorum. Engel, spora engel değil. Başkanlık Kupası'nda gözümü zirveye diktim. İnşallah o altın madalya benim olacak." şeklinde konuştu.