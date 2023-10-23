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Milli kick boksçu Buket Kaya, trafik kazasında hayatını kaybetti

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Spor Haberleri

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan milli kick boksçu Buket Kaya hayatını kaybetti.

Kayseri - Malatya kara yolu Nalçık Bulvarı üzerinde R.Ö.'nün sürücüsü olduğu otomobil, patates yüklü K.Ö.'nün kullandığı tıra arkadan çarparak orta refüje çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilden yaralı olarak çıkartılan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, otomobilde bulunan milli sporcu Buket Kaya'nın ise hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Kazanın ardından trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, hurdaya dönen otomobil ise incelemelerin ardından çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Milli kick boksçu Buket Kaya, trafik kazasında hayatını kaybetti

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kayseri Spor A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz bünyesinde milli sporcumuz olan Buket Kaya'nın elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, tüm yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Milli kick boksçu Buket Kaya, trafik kazasında hayatını kaybetti

Milli kick boksçu Buket Kaya, trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Malatya Kayseri Kaza Spor Haberler

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