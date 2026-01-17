18 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa şampiyonası biletini aldı

Türkiye 18 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa şampiyonası elemeleri 1. turunun finalinde karşılaştığı Bulgaristan'ı 3-1 yenerek finallere katılmaya hak kazandı.

Başkent Sofya'da düzenlenen eleme turnuvasının finalinde ev sahibi Bulgaristan'ın karşısına çıkan ay-yıldızlılar, 25-23, 19-25, 25-21 ve 25-17'lik setlerle sahadan galip ayrıldı.

Milliler böylece 1-12 Temmuz tarihlerinde Letonya ve Litvanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa 18 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na katılım hakkı elde etti.