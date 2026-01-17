18 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa şampiyonası biletini aldı
Türkiye 18 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa şampiyonası elemeleri finalinde Bulgaristan'ı 3-1 yenerek finallere katılma hakkı kazandı. Eleme turnuvası başkent Sofya'da düzenlendi ve milliler, Letonya ile Litvanya'nın ev sahipliğindeki şampiyonaya katılacak.
Türkiye 18 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa şampiyonası elemeleri 1. turunun finalinde karşılaştığı Bulgaristan'ı 3-1 yenerek finallere katılmaya hak kazandı.
Başkent Sofya'da düzenlenen eleme turnuvasının finalinde ev sahibi Bulgaristan'ın karşısına çıkan ay-yıldızlılar, 25-23, 19-25, 25-21 ve 25-17'lik setlerle sahadan galip ayrıldı.
Milliler böylece 1-12 Temmuz tarihlerinde Letonya ve Litvanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa 18 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na katılım hakkı elde etti.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor