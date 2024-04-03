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Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi: Her şey için buradaki gibi Sırbistan'da da savaşacağız

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A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, Karadağ maçının ardından yaptığı açıklamada, "Her şey için buradaki gibi Sırbistan'da da savaşacağız" dedi.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, konuk ettiği Karadağ takımına 30-28 mağlup oldu. Maçın ardından basın açıklamasında bulunan takımın Başantrenörü Costica Buceschi "Biz kaybettik, ama mutluyum. İyi hentbol oynadık. Özellikle son 10 dakika fazla top kaybettik. Bunun sebebi yorgunluğumuz olabilir. Karadağ iyi bir takım. Her zaman bunu biz kızlara da söylüyoruz. Gelen herkes burada bir takım gördü. İlk dakikadan son dakikaya kadar oynayan bir takımız. Önemli noktalardan bir tanesi de biz bugün 7 oyuncu ile oynamadık. 16 oyuncumuzun 16'sını da kullandık. Skor ürettiler. Hepsi çok savaştı. Bu maç önemli bir maçtı. Sırbistan maçı var önümüzde. Evlerinde oynayacağız ve bizi yenmek isteyecekler. Sırbistan takımına hazırlanmak için bizim 3 günümüz var. Her şey için buradaki gibi Sırbistan'da da savaşacağız" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sırbistan Karadağ Spor Güncel Haberler

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