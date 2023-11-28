A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası: Kadın futbolunda sağlam temeller ata ata devam ediyoruz

"B Ligi'ne çıktık ama bizim için en önemli hedeflerden bir tanesi de 6'da 6 yaparak grubu tamamlamak"

"Bunlar ilk defa yaşadığımız duygular"

"Sadece tavanda değil, tabanda yayılmasını istediğimiz bu işi büyütmek istiyoruz"

"Biz daha bu işin çok başındayız"

"Kısa vadedeki hedefimizi B Ligi'ne çıkarak tamamladık. Orta vadedeki hedeflerimizden bir tanesi B Ligi'nde oynayıp Play-Off'a kalmak"

GALATASARAY - MANCHESTER UNITED MAÇINA DOĞRU

12.30 İngiliz ekibi, maçın hazırlıklarını Carrington Antrenman Kompleksi'nde tamamlayacak.

15.00 Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag ve bir oyuncu Carrington Antrenman Kompleksi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

17.00 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir futbolcusu Florya'da düzenlenecek basın toplantısında konuşacak.

18.00 Sarı-kırmızılılar, maç öncesi son çalışmasını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

21.00 İngiliz temsilcisi İstanbul'a gelecek.

BEŞİKTAŞ

12.00 Başkan adayı Hasan Arat, basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

17.00 Siyah-beyazlı ekip, Club Brugge maçının çalışmalarını sürdürecek.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler, Noerdsjallend maçı hazırlıklarına devam edecek.

PFDK VE TAHKİM

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkler ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

ATLETİZM

19.00 Balkan Atletizm Federasyonları Birliği'nin (ABAF) yıllık toplantısı ve galası Türkiye Atletizm Federasyonu'nun ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

E Grubu

20.45 Lazio (İtalya) - Celtic (İskoçya)

23.00 Feyenoord (Hollanda) - Atletico Madrid (İspanya)

F Grubu

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Newcastle United (İngiltere)

23.00 Milan (İtalya) - Borussia Dortmund (Almanya)

G Grubu

23.00 Young Boys (İsviçre) - Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Manchester City (İngiltere) - Leipzig (Almanya)

H Grubu

20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Royal Antwerp (Belçika)

23.00 Barcelona (İspanya) - Porto (Portekiz)

BASKETBOL

EuroCup

20.00 Türk Telekom - Slask Wroclaw

FIBA Şampiyonlar Ligi

20.30 Pınar Karşıyaka - Strasbourg IG

EuroCup Kadınlar

19.00 Beşiktaş - Panathinakos

VOLEYBOL

CEV Cup Kadınlar

22.00 Levallois Paris Saint Cloud - Türk Hava Yolları

Challenge Cup Kadınlar

21.00 Oberbank Steelvolleys Linz - Nilüfer Bld.

Şampiyonlar Ligi Kadınlar

20.00 Grot Budowlani Lodz - Fenerbahçe Opet