Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası: Kadın futbolunda sağlam temeller ata ata devam ediyoruz
Kadın futbolunda sağlam temeller atan Milli Kadın Futbol Takımı, hedeflerine doğru ilerliyor. Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası, takımın başarılarından ve gelecek hedeflerinden bahsetti.
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası: Kadın futbolunda sağlam temeller ata ata devam ediyoruz
"B Ligi'ne çıktık ama bizim için en önemli hedeflerden bir tanesi de 6'da 6 yaparak grubu tamamlamak"
"Bunlar ilk defa yaşadığımız duygular"
"Sadece tavanda değil, tabanda yayılmasını istediğimiz bu işi büyütmek istiyoruz"
"Biz daha bu işin çok başındayız"
"Kısa vadedeki hedefimizi B Ligi'ne çıkarak tamamladık. Orta vadedeki hedeflerimizden bir tanesi B Ligi'nde oynayıp Play-Off'a kalmak"
GALATASARAY - MANCHESTER UNITED MAÇINA DOĞRU
12.30 İngiliz ekibi, maçın hazırlıklarını Carrington Antrenman Kompleksi'nde tamamlayacak.
15.00 Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag ve bir oyuncu Carrington Antrenman Kompleksi'nde basın toplantısı düzenleyecek.
17.00 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir futbolcusu Florya'da düzenlenecek basın toplantısında konuşacak.
18.00 Sarı-kırmızılılar, maç öncesi son çalışmasını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirecek.
21.00 İngiliz temsilcisi İstanbul'a gelecek.
BEŞİKTAŞ
12.00 Başkan adayı Hasan Arat, basın mensuplarıyla bir araya gelecek.
17.00 Siyah-beyazlı ekip, Club Brugge maçının çalışmalarını sürdürecek.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler, Noerdsjallend maçı hazırlıklarına devam edecek.
PFDK VE TAHKİM
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkler ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
ATLETİZM
19.00 Balkan Atletizm Federasyonları Birliği'nin (ABAF) yıllık toplantısı ve galası Türkiye Atletizm Federasyonu'nun ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
E Grubu
20.45 Lazio (İtalya) - Celtic (İskoçya)
23.00 Feyenoord (Hollanda) - Atletico Madrid (İspanya)
F Grubu
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Newcastle United (İngiltere)
23.00 Milan (İtalya) - Borussia Dortmund (Almanya)
G Grubu
23.00 Young Boys (İsviçre) - Kızılyıldız (Sırbistan)
23.00 Manchester City (İngiltere) - Leipzig (Almanya)
H Grubu
20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Royal Antwerp (Belçika)
23.00 Barcelona (İspanya) - Porto (Portekiz)
BASKETBOL
EuroCup
20.00 Türk Telekom - Slask Wroclaw
FIBA Şampiyonlar Ligi
20.30 Pınar Karşıyaka - Strasbourg IG
EuroCup Kadınlar
19.00 Beşiktaş - Panathinakos
VOLEYBOL
CEV Cup Kadınlar
22.00 Levallois Paris Saint Cloud - Türk Hava Yolları
Challenge Cup Kadınlar
21.00 Oberbank Steelvolleys Linz - Nilüfer Bld.
Şampiyonlar Ligi Kadınlar
20.00 Grot Budowlani Lodz - Fenerbahçe Opet