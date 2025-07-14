Milli Judocu Bilal Çiloğlu, 2028 Olimpiyatları'na Hazırlanıyor

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'ndan sonra yaşadığı sakatlıklar ve geçirdiği 4 ameliyata rağmen judodan kopmayan milli sporcu Bilal Çiloğlu, yarım kalan hayalini Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda gerçekleştirmek istiyor.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'ndan yaşadığı olumsuzluklar nedeniyle umduğunu bulamayan milli judocunun, 2022 yılında bir antrenman sırasında sağ arter damarı patladı.

Yapılan damar naklinin ardından 1 sene sonra yeniden spora dönen Bilal Çiloğlu'nun bu sefer de ön çapraz bağları koptu. Tedavinin ardından yeniden antrenmanlarına başlayan milli sporcu, grand prix maçında yeniden çapraz bağlarından sakatlandı.

Yaşadığı sakatlıklar ve geçirdiği 4 ameliyat nedeniyle Paris Olimpiyat Oyunları'na katılamayan Bilal, yarım kalan olimpiyat madalyası hayalini 2028'de gerçekleştirmek için ter döküyor.

Teknik direktör Mesut Kapan öncülüğünde çalışmalarını Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiren Judo Milli Takımı kampında kadın ve erkeklerden oluşan 24 sporcu yer alıyor.

"Bundan sonra ustalık dönemim olacak."

Erkek Judo Milli Takımı'nın kaptanı Bilal Çiloğlu, AA muhabirine, 17 yıldır judo ile uğraştığını söyledi.

Bugüne kadar katıldığı şampiyonalardan bahseden milli judocu, "Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemi temsil ettim. Avrupa ve dünya şampiyonlarında ülkeme madalyalar kazandırdım. Şimdi yeni bir döneme girdik. Bundan sonraki süreçte başarılarımızın artarak devam edeceğini düşünüyorum." dedi.

Tokyo sonrası talihsiz olaylar yaşadığını anlatan milli sporcu, şunları kaydetti:

"2022'de talihsiz bir sakatlık yaşadım. Sağ arter damarım patladı. Ölümden döndüm diyebilirim. Çok şükür, sonrasında başarılı ameliyatlar geçirdim. Kendi vücudumdan alınan bir parça ile damar nakli yapıldı. Bunun sonrasında 1 seneye yakın ciddi bir rehabilitasyon süreci geçirdim. Tam dönüş sürecindeyken bir sakatlık daha yaşadım. Onun üzerine 6 ay daha rehabilitasyon süreci geçirdim. Oradan döndükten sonra maç içerisinde bir sakatlık daha geçirdim. 4 ameliyat oldum. Tokyo ile Paris olimpiyatları arası neredeyse ameliyatlarla geçti."

Artık iyi olduğunu belirten Bilal, "Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyalar kazandım. Eksik bir olimpiyat madalyam kaldı. Olimpiyat madalyası kazanmak en büyük hedefim. Ameliyatların ardından mücadelenin içerisinde kalmak benim için çok önemliydi. Hiç bırakmadım, hiç pes etmedim, hep mücadele ettim. Artık fiziksel bir sorun hissetmiyorum vücudumda. Tamamen rehabilitasyon sürecini geride bıraktım. Bundan sonra ustalık dönemim olacak." ifadelerini kullandı.