Milli Judocılar Fenerbahçe Stadı'nı Gezdi

SLOVENYA'nın Maribor şehrinde düzenlenen Apollon Open 2025 Avrupa Kupası Judo Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcular Elif Aykılıç (13), 63 kiloda Avrupa 3'üncüsü, Erva Mutlu (13) ise 57 kiloda Avrupa 2'ncisi oldu. Antrenör Ahmet Koçyiğit, turnuva öncesi verdiği sözü yerine getirip, milli sporcuları İstanbul'a götürüp, taraftarı oldukları Fenerbahçe'nin stadını gezdirdi.

10-11 Mayıs'ta düzenlenen Apollon Open 2025 Avrupa Kupası Judo Turnuvası'nda milli sporcular Elif Aykılıç 63 kiloda Avrupa 3'üncüsü, Erva Mutlu da 57 kiloda Avrupa 2'ncisi oldu. Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı ve milli takım antrenörü Ahmet Koçyiğit, turnuva öncesi sporcularına başarılı olmaları halinde taraftarı oldukları Fenerbahçe'nin Şükrü Saraçoğlu Stadı'na götüreceğine dair söz verdi. Koçyiğit, bu motivasyonla turnuvada madalya kazanan sporcularını, sözünü tutup uçakla İstanbul'a götürdü ve Fenerbahçe'nin stadını gezdirdi. Turnuvalara otobüsle giden 2 sporcu, ilk kez uçağa binip, Kadıköy'de Fenerbahçe stadını gezme fırsatı buldu.

'HOBİ OLARAK BAŞLADIM, 30 MADALYA KAZANDIM'

Milli sporcu Elif Aykılıç, judoya başladığından beri Kuzey Makedonya Balkan Judo Şampiyonası'nda Balkan 3'üncüsü olarak bronz madalya, Ankara Judo şampiyonalarında ise 7 altın, 5 gümüş madalya kazandığını söyledi. Aykılıç, "Bu spora annemin beni Ahmet Hoca'nın yanına getirmesiyle başladım. Önce hobi olarak yapıyordum. Sonrasında maçlara katıldım ve madalyalar almaya başladım. Şimdiye kadar 30 tane madalyam oldu. Madalyalar kazandıktan ve maçlara katıldıktan sonra benim judoya olan bakış açım değişti ve bu işin ciddiyetini anladım. Milli takıma girdim. 2 kez Türkiye şampiyonu oldum, 1 kez Türkiye ve Balkan 3'üncüsü oldum. Bu başarılarımdan sonra Ahmet Hoca arkadaşım Erva'yla bana bir söz verdi. 'Eğer Slovenya'da derece alırsanız ikinizi Fenerbahçe Stadyumu'na götüreceğim' dedi. Biz de arkadaşımla çok heyecanlanmıştık. İkimiz de Slovenya'da derece aldık. Avrupa 3'üncüsü oldum. Ahmet Hoca'nın bize verdiği söz gerçekten çok önemliydi. Çünkü ikimiz de daha önce hiç uçağa binmemiştik ve Fenerbahçe Stadyumu'na Kadıköy'e gitmemiştik. Bu bizim için çok kıymetli oldu" diye konuştu.

Kız Kulesi'ne gittiklerini ve çok güzel fotoğraflar çektirdiklerini söyleyen Aykılıç, "Sonrasında vapurla Kadıköy'e Fenerbahçe Stadyumu'na gittik, çok güzeldi. Stadyumu boş bir şekilde gördük. Dolu bir şekilde de görmek isterdik" dedi.

'HOCAMIZIN SÖZÜYLE MOTİVE OLDUK'

Milli sporcu Erva Mutlu da daha önce birçok madalya kazandığını söyleyerek, "Spora annem sayesinde başladım. Kendimi savunmam için göndermişti. Maçlardan hiç haberimiz yoktu, hobi olarak yapıyordum. Sonrasında birçok maça katıldım ve birçok madalyam oldu. Bu madalyalarım sayesinde Türkiye'de tanınmaya başladım. Geçen sene Türkiye ve Balkan 2'ncisi oldum. Bu sene ise Slovenya'da düzenlenen maçta Avrupa 2'ncisi oldum. Maçtan önce antrenörümüz bize bir söz vermişti. O maçta derece alırsak bizi uçağa bindirip Fenerbahçe Stadyumu'na götürecekti. Biz hocamızın verdiği sözle motive olarak derece aldık ve bu yüzden çok heyecanlıydık. Kadıköy'e gittiğimizde çok mutluydum. Buradan Ali Koç başkanımıza sesleniyorum ve bizi Fenerbahçe maçına davet etmesini istiyoruz" diye konuştu.

'MOTİVE ETMEK ADINA SÖZ VERDİM'

Milli sporcuları maça hazırlayan Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı ve milli takım antrenörü Ahmet Koçyiğit ise Elif ve Erva ile 5 yıldır çalıştığını söyleyerek, "Her ikisi de müsabakalarda üstün başarı göstererek, birçok şampiyonluk kazandılar. İkisi de milli takıma seçildi. Son şampiyonada onları motive etmek adına madalya kazanırlarsa, onları daha önce hiç binmedikleri uçağa bindireceğimi ve Kadıköy stadına götüreceğime dair söz verdim. Onlar da beni mahcup etmeyerek bu turnuvadan madalya kazandılar. Ben de sözümü tutarak kızlarımı uçakla İstanbul'a götürdüm ve Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nı gezdirdim" dedi.