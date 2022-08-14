Milli güreşçiler, 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda mindere çıkacak 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası, yarın Bulgaristan'da başlayacak. 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası, yarın Bulgaristan'da başlayacak. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da gerçekleştirilecek ve 21 Ağustos'ta sona erecek organizasyonda, 30 milli sporcu madalya mücadelesi verecek. Şampiyonada mindere çıkacak milli güreşçiler şöyle: Serbest stil 57 kilo: Tolga Özbek 61 kilo: Abdullah Toprak 65 kilo: Hamza Zopalı 70 kilo: Harun Söyler 74 kilo: Okan Tahtacı 79 kilo: Bekir Talip Öveç 86 kilo: İsmail Küçüksolak 92 kilo: Yıldıray Pala 97 kilo: Rıfat Eren Gıdak 125 kilo: Adil Mısırcı Grekoromen 55 kilo: Emre Mutlu 60 kilo: Mert İlbars 63 kilo: Azat Sarıyar 67 kilo: Onur Yurtada 72 kilo: Ömer Can Doğan 77 kilo: Yüksel Sarıçiçek 82 kilo: Alperen Berber 87 kilo: Furkan Taş 97 kilo: Oktay Demir 130 kilo: Talip Çiftçi Kadınlar 50 kilo: Şevval Çayır 53 kilo: Emine Çakmak 55 kilo: Tuba Demir 57 kilo: Melda Dernekçi 59 kilo: Ebru Dağbaşı 62 kilo: Büşra Efe 65 kilo: Derya Nur Karaduman 68 kilo: Nesrin Baş 72 kilo: Nazar Batır 76 kilo: Melisa Sarıtaş Spor AA / Halil İbrahim Avşar Bulgaristan Türkiye Spor Haberler

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