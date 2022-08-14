Milli güreşçiler, 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda mindere çıkacak
20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası, yarın Bulgaristan'da başlayacak.
20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası, yarın Bulgaristan'da başlayacak.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da gerçekleştirilecek ve 21 Ağustos'ta sona erecek organizasyonda, 30 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.
Şampiyonada mindere çıkacak milli güreşçiler şöyle:
Serbest stil
57 kilo: Tolga Özbek
61 kilo: Abdullah Toprak
65 kilo: Hamza Zopalı
70 kilo: Harun Söyler
74 kilo: Okan Tahtacı
79 kilo: Bekir Talip Öveç
86 kilo: İsmail Küçüksolak
92 kilo: Yıldıray Pala
97 kilo: Rıfat Eren Gıdak
125 kilo: Adil Mısırcı
Grekoromen
55 kilo: Emre Mutlu
60 kilo: Mert İlbars
63 kilo: Azat Sarıyar
67 kilo: Onur Yurtada
72 kilo: Ömer Can Doğan
77 kilo: Yüksel Sarıçiçek
82 kilo: Alperen Berber
87 kilo: Furkan Taş
97 kilo: Oktay Demir
130 kilo: Talip Çiftçi
Kadınlar
50 kilo: Şevval Çayır
53 kilo: Emine Çakmak
55 kilo: Tuba Demir
57 kilo: Melda Dernekçi
59 kilo: Ebru Dağbaşı
62 kilo: Büşra Efe
65 kilo: Derya Nur Karaduman
68 kilo: Nesrin Baş
72 kilo: Nazar Batır
76 kilo: Melisa Sarıtaş