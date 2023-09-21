Baş aşağı gidiyoruz! A Milli Takım'ın güncellenen dünya sıralamasındaki yeri vahim

A Milli Futbol Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan eylül ayı dünya sıralamasında 1 basamak düşerek 42. sıraya yerleşti.

RAKİBİMİZ HIRVATİSTAN YERİNİ KORUDU

Türkiye'nin 1475 puanla 42. basamakta yer aldığı sıralamada, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki rakiplerimizden Hırvatistan 6'ncı sıradaki yerini korudu. Sıralamada Galler 33'üncülüğe yükselirken, Ermenistan 91'inci, Letonya ise 136'ncı basamağa geriledi.

FRANSA, ARJANTİN'İN ENSESİNDE

FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan eylül ayı sıralamasında ilk beş sırada yer alan ülkeler de değişmedi. 2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin 1851 puanla birinciliğini korurken, Fransa 1840 puanla 2'nci, Brezilya ise 1837 puanla 3'üncü sırada yer aldı. Bu takımları 1794 puanla 4. sıradaki İngiltere ve 1792 puanla 5. sıradaki Belçika takip etti. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 26 Ekim'de açıklanacak.