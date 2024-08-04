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Milli boksör Hatice Akbaş, Paris Olimpiyat Oyunları'nda finale kaldı

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 54 kiloda ülkemizi temsil eden milli boksör Hatice Akbaş, yarı finalde Güney Koreli Aeji Im'i yenerek finale yükseldi. Gümüş madalyayı garantileyen Hatice, 8 Ağustos'ta Çinli Yuan Chang ile altın madalya maçına çıkacak.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 54 kiloda yarı final müsabakaları yapıldı. North Paris Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör Hatice Akbaş, Güney Koreli Aeji Im'le karşı karşıya geldi.

FİNALE YÜKSELDİ

İlk raundu 3-2 kazanan Hatice Akbaş, ikinci raundu da 4-1 önde tamamlamayı başardı. Son rauntta da rakibine 3-2 üstünlük kuran milli sporcu, 3-2'lik toplam üstünlükle finale yükseldi.

Milli boksör Hatice Akbaş, Paris Olimpiyat Oyunları'nda finale kaldı

"GURURLUYUM"

Müsabakanın ardından duygulu bir konuşma yapanHatice Akbaş, "Çok mutluyum. Hedef tabii ki altın madalya. Adım adım ilerliyorum. Emeklerimin karşılığını aldığım için gururluyum. Son bir adımım kaldı. 8'ine finalim var. Umarım altın madalyayı ülkeme getiririm. Cumhurbaşkanımıza, teşekkür ediyorum. Bakanımıza da çok teşekkür ediyorum. Son olarak da kulübüm Fenerbahçe ve Ali Koç'a çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Milli boksör Hatice Akbaş, Paris Olimpiyat Oyunları'nda finale kaldı

8 AĞUSTOS'TA ALTIN MADALYA İÇİN RİNGE ÇIKACAK

Bu sonuçla gümüş madalyayı garantileyen Hatice Akbaş, 8 Ağustos Perşembe günü TSİ 23.51'de Çinli Yuan Chang ile Roland-Garros'ta altın madalya maçına çıkacak.

HATİCE AKBAŞ KİMDİR?

Hatice Akbaş, 2002 yılında Malatya'da doğmuştur. Babası Kerem Akbaş'ın yönlendirmesiyle küçük yaşta dövüş sporlarına ilgi duymaya başladı, antrenörlüğünü de babası üstlendi. Boks, kick boks ve muay thai da muhtelif kategorilerde Türkiye şampiyonluklarına sahip olan Akbaş, 2011-2019 arasında boksta 3, kick boksta 4 ve muay thai da 3 kez Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. 46 kilo seviyesinde Avrupa Şampiyonluğunu da ulaşırken, waikuru branşında da Balkan Şampiyonluğunu kazanmıştı.

2021'de Fenerbahçe boks şubesine katıldı. Mart 2022'de Hırvatistan'da organize edilen U22 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 52 kiloda Hırvat boksör Nikolina Cacic'i mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'de düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda Romen Lacramioara Perijoc'ı 3-2 yenerek altın madalya kazandı. Son 32 turunda Almanya adına yarışan Zeina Nassar'ı, son 16 turunda Ermeni Ekaterina Sycheva'yı, çeyrek finalde Bulgar Stanimira Petrova'yı; yarı finalde ise Taylandlı Preedakamon Tintabthai'yi 5-0'lık skorlarla yenerek finale çıkmıştı.[5] Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 54 kg'da final müsabakasında Karadağlı Bojana Gojkovic'i 3-0 yenerek altın madalya kazandı. Son 16 turunda Tunuslu Amel Chebbi'yi; çeyrek finalde İtalyan Sirine Charaabi'yi; yarı finalde ise Mısırlı Yomna Ayyad'ı 3-0'luk skorlarla yenerek finale çıkmıştı.

Polonya'nın Nowy Targ kentinde Nowy Targ Arena'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda kadınlar horoz sıklette ilk turu bay geçtikten sonra ikinci turda Macar Hanna Lakotár'ı 5-0, çeyrek finalde İtalyan Sirine Charaabi'yi 4-1 yenerek yarı finale çıktı. Yarı finalde Rumen Lacramioara Perijoc'e 3-2 kaybederek bronz madalya kazandı. 2024 Yaz Olimpiyatları için kota kazanmış oldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (2)

Osman YILDIRIM:

Helal olsun sana ????????

18
0
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Caner Alp:

Helal beee????????????????????

1
0
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