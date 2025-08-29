Milli Boksör Gizem Özer, Dünya Şampiyonası Hazırlıklarını Sürdürüyor

Milli boksör Gizem Özer, İngiltere'de yapılacak olan Dünya Boks Şampiyonası için antrenörü Cemil Döndü nezdinde hazırlıklarını sürdürüyor.

Dünya Boks Şampiyonası, 4-15 Eylül tarihleri arası İngiltere'nin Liverpool kentinde yapılacak. Organizasyon için hazırlıklarını Elazığ Atatürk Stadyumu'nda sürdüren milli boksör Gizem Özer, organizasyondan altın madalyayla ayrılmayı hedefliyor. 60 kiloda Türkiye'yi temsil edecek Özer, antrenörü Cemil Döndü nezdinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

"İyi hazırlandım, formdayım"

2017'den beridir boksla ilgilendiğini dile getiren Gizem Özer, "2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil ettim. 4-15 Eylül tarihleri arası İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenecek olan dünya şampiyonasında 60 kiloda ülkemizi temsil edeceğim. Çok uzun zamandır kamptayız, çok güzel çalışmalarımız oldu. Çok iyi hazırlandık, formdayım. Son olarak Elazığ'da hazırlandım. 1-2 gün daha burada antrenman yapıp dünya şampiyonasına gideceğiz. İnşallah orada ilimize, ülkemize madalya getirmek nasip olur. İnşallah güzel başarılar elde edeceğiz ve en önemlisi 2028 Los Angeles Olimpiyatları için güzel bir puan veriyor. Hedefimiz 2028 Los Angeles Olimpiyatları ve hedefimiz bu doğrultuda devam ediyor. Cemil hocamızın öncülüğünde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cemil Döndü: "Hedef, 2028 Los Angeles Olimpiyatları"

Gizem'in yaklaşık 5 aydır dünya şampiyonası için hazırlandığını aktaran antrenörü Cemil Döndü, "4-15 Eylül 2025 tarihleri arasında İngiltere'de yapılacak olan Dünya Boks Şampiyonası için hareket edeceğiz. Kampı bitirdiler. Kampta emeği geçen antrenör arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Bu 4 günlük arada sabah Elazığ Atatürk Stadyumu'nda sprinter koşularımız, antrenmanlarımız oluyor. Akşam da Ahmet Aytar Boks Salonu'nda teknik, taktik ve lapa çalışmalarımız olacak. Allah nasip ederse ayın 1'inde Gizem'i İngiltere'ye yollayacağız. Milli takımımızla inşallah ülkemize ve ilimize madalya ile döneceğine inanıyoruz. Gizem Özer 2025 yılı itibarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü'ne de transfer olmuştur. Milli takıma gittiği zaman oradaki milli takımdaki hocalarla birlikte antrenman yapıyor. İnşallah bu İngiltere'de yapılacak olan Dünya Boks Şampiyonasında tabii ki 2028 Los Angeles kota maçları, puanlama maçları olacak. Dünya Boks Şampiyonasında inşallah Gizem güzel puanlar alır. 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na aday sporcu olur. Tabi biz Elazığ'da 2008 yılında Yakup Kılıç'ı olimpiyatlara göndermiştik. 16 yıl sonra 2024 yılında da Gizem Özer'i gönderdik. Hedef 2028. Allah nasip ederse inşallah sporcumuzu da buradan göndermek istiyoruz. Tabi kota maçları önemli, alacağı puanlar önemli. Hedefimiz 2028 Los Angeles" diye konuştu.