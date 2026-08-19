Elif İstanbulluoğlu: Dünya Kupası'nda Sertliğimi Göstereceğim

A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Elif İstanbulluoğlu, ABD'de kazandığı tempo ve sertliği FIBA 2026 Dünya Kupası'nda sahaya yansıtmak istediğini söyledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 4-13 Eylül'de düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek ay-yıldızlı ekibin 21 yaşındaki oyuncusu, hazırlık süreci, ABD'deki kariyeri, WNBA hedefi, grup aşamasındaki rakipler ve turnuva hedefi ile heyecanına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Milli takım kampındaki atmosferden memnun olduğunu dile getiren Elif, saha içinde ve dışında iyi bir uyum yakaladıklarını belirtti.

Takımdaki pozitif ortamın çalışmalara da yansıdığını aktaran milli basketbolcu, "Ortam güzel, herkesin pozitif enerjisi var. Sahada herkesin yüzü gülüyor. Çok güzel imkanlar içerisindeyiz. Bunlar tabii ki önemli ama aynı zamanda saha içinde de hepimiz gerçekten birlikte vakit geçirmekten zevk alıyoruz. Eğleniyoruz ve neyi başarmak istediğimizi bildiğimiz için sağlam adımlarla her gün daha iyi olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"ABD'de edindiğim tecrübeler umarım Dünya Kupası'na yansıyacak"

Kariyerini Louisville Üniversitesi'nde sürdüren Elif İstanbulluoğlu, genç yaşta ABD'de forma giymesinin kendisini fiziksel mücadeleye hazırladığını söyledi.

NCAA'de edindiği tecrübelerin Dünya Kupası'ndaki performansına katkı sağlamasını beklediğini vurgulayan Elif, "Kolej basketbolu tabii ki Avrupa basketbolundan biraz daha farklı. Genç yaşta oraya gitmemin beni sertliğe alıştırdığını düşünüyorum. Orada basketbol biraz daha bireysel diyebilirim. Gerçekten çok iyi bir takımda, ülkede ilk 15'te olan bir okulda oynuyorum. ABD'deki tempo ve basketbol çok üst seviyede. ABD'de edindiğim tecrübeler umarım Dünya Kupası'na yansıyacak. Oradaki sertliği ülkemi temsil ederken göstermeye çabalayacağım." şeklinde konuştu.

WNBA'de Türkiye'yi temsil etmek istiyor

Elif İstanbulluoğlu, kariyerini gelecekte WNBA'de sürdürerek Türkiye'yi temsil etmeyi hedeflediğini kaydetti.

NCAA'de oynadığı bazı basketbolcuların WNBA'de önemli başarılara imza atmasının kariyer hedeflerini de şekillendirdiğini ifade eden 21 yaşındaki oyuncu, "İki sene önce oynadığım insanlar şu an WNBA'de inanılmaz başarılar elde ediyor. Bu, benim gitmek istediğim yeri de gösteriyor. WNBA gibi bir yerde Türkiye'yi temsil etme hayalleri kurmama da yardımcı oluyor." diye görüş belirtti.

"21 yaşında Dünya Kupası'na gideceğimi hayal etmek zordu"

Dünya Kupası'nda ilk kez forma giymeye hazırlanan Elif İstanbulluoğlu, büyük heyecanı yaşadığını dile getirdi.

Alt yaş kategorilerinin ardından A Milli Takım formasıyla da dünya sahnesine çıkmaya hazırlanan Elif, şu değerlendirmede bulundu:

"Bana '21 yaşında Dünya Kupası'na gideceksin' deseler açıkçası bunu hayal etmek biraz zordu. Ancak hayallere sınır koymayı sevmiyorum. Heyecan yok desem yalan olur. Çok heyecanlıyım. Küçükken Dünya kupalarını ve Avrupa şampiyonalarını izliyorduk ama 21 yaşında ülkemi temsil edecek olmak beni çok heyecanlandırıyor. Alt yaş kategorilerinde hep en iyi şekilde ülkemi temsil etmeye çalışıyordum ama böylesine büyük bir platformda ülkemi temsil edecek olmak beni çok heyecanlandırıyor."

"Dünya Kupası'nda daha üst seviyede bir Türkiye görebiliriz"

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın enerji, karakter ve mücadele gücüyle öne çıktığını vurgulayan Elif İstanbulluoğlu, elemelerde sergiledikleri performansı Dünya Kupası'nda geliştirmek istediklerini söyledi.

Ay-yıldızlı ekibin sahadaki kimliğinin altını çizen milli oyuncu, "Bizim en büyük özelliklerimiz enerjimiz, ruhumuz, karakterimiz ve ortaya koyduğumuz savaş. Mart'ta elemelerde izlediğimiz Türkiye'yi Dünya Kupası'nda daha üst bir seviyede görebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Porto Riko maçını yüzde 100 kazanmamız gerekiyor"

Elif İstanbulluoğlu, Dünya Kupası'nda zorlu bir grupta yer aldıklarını belirterek, üst tura mümkün olan en iyi sıralamada yükselmeyi hedeflediklerini aktardı.

C Grubu'ndaki rakipleri değerlendiren genç basketbolcu, "Belçika ve Avustralya'nın şampiyonluk ve madalyalarını söylememe bile gerek yok. Tabii ki zorlu bir grup. Ancak hayallere sınır koymayı sevmiyorum. Porto Riko maçını yüzde 100 kazanmamız gereken bir maç olarak görüyorum. Ancak bu, Belçika ya da Avustralya maçı için koyacağımız eforu değiştirmiyor. Bu gruptan en iyi pozisyonda çıkıp çaprazda daha iyi bir takıma denk gelebilmek için en iyi performansı ortaya koymak istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Berlin'de Türk taraftarlar bize Türkiye atmosferi yaratabilir"

2026 Kadınlar Dünya Kupası'nın Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenmesini milli takım açısından önemli bir avantaj olarak değerlendiren Elif, tribünlerde Türk taraftarların desteğini hissetmek istediklerini dile getirdi.

Berlin'deki Türk taraftarların desteğinin kendileri için ayrı bir anlam taşıyacağını vurgulayan ay-yıldızlı oyuncu, "Berlin'de oynayabilmek bizim için büyük bir şans olacak. Çok fazla Türk taraftarımız var. Onları orada görmek benim için de çok büyük heyecan olacak. Berlin'de Türk taraftarların olması bence bize Türkiye gibi bir atmosfer yaratacak. Bizi televizyondan da sahadan da destekleyen herkese buradan çok teşekkürler." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA