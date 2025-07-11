Milli basketbolcu Alperen Şengün'den düğün çiçeğine blok

Milli basketbolcu Alperen Şengün'den düğün çiçeğine blok
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Milli basketbolcu Alperen Şengün'den düğün çiçeğine blok
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Ağabeyi Alican Şengün'ün Giresun'da düzenlenen düğün törenine katılan milli basketbolcu Alperen Şengün, gelinin çiçeği atma anında yaptığı esprili "blok" hareketiyle hem salonda hem de sosyal medyada büyük ilgi topladı. Alperen'in renkli müdahalesi kısa sürede viral oldu.

Nba takımlarından Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, ağabeyi Alican Şengün'ün Giresun'da düzenlenen düğün törenine katıldı.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'den düğün çiçeğine blok

GELİNİN ATTIĞI DÜĞÜN ÇİÇEĞİNİ BLOKLADI

Yıldız basketbolcu, törende gelinin çiçeği atma anında yaptığı esprili "blok" hareketiyle hem salonda hem de sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'den düğün çiçeğine blok

KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Alperen'in bu renkli müdahalesi kısa sürede sosyal medyada viral olurken, düğün salonunda da davetlilerin kahkahalarına neden oldu.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'den düğün çiçeğine blok

DEFALARCA PAYLAŞILDI

Görüntüler, kullanıcılar tarafından defalarca paylaşılarak sosyal medyada gündemin ilk sırasına yerleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Spor
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