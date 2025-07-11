Milli basketbolcu Alperen Şengün'den düğün çiçeğine blok

Nba takımlarından Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, ağabeyi Alican Şengün'ün Giresun'da düzenlenen düğün törenine katıldı.

GELİNİN ATTIĞI DÜĞÜN ÇİÇEĞİNİ BLOKLADI

Yıldız basketbolcu, törende gelinin çiçeği atma anında yaptığı esprili "blok" hareketiyle hem salonda hem de sosyal medyada büyük ilgi topladı.

KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Alperen'in bu renkli müdahalesi kısa sürede sosyal medyada viral olurken, düğün salonunda da davetlilerin kahkahalarına neden oldu.

DEFALARCA PAYLAŞILDI

Görüntüler, kullanıcılar tarafından defalarca paylaşılarak sosyal medyada gündemin ilk sırasına yerleşti.