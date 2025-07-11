Milli basketbolcu Alperen Şengün'den düğün çiçeğine blok
Ağabeyi Alican Şengün'ün Giresun'da düzenlenen düğün törenine katılan milli basketbolcu Alperen Şengün, gelinin çiçeği atma anında yaptığı esprili "blok" hareketiyle hem salonda hem de sosyal medyada büyük ilgi topladı. Alperen'in renkli müdahalesi kısa sürede viral oldu.
Nba takımlarından Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, ağabeyi Alican Şengün'ün Giresun'da düzenlenen düğün törenine katıldı.
GELİNİN ATTIĞI DÜĞÜN ÇİÇEĞİNİ BLOKLADI
Yıldız basketbolcu, törende gelinin çiçeği atma anında yaptığı esprili "blok" hareketiyle hem salonda hem de sosyal medyada büyük ilgi topladı.
KISA SÜREDE VİRAL OLDU
Alperen'in bu renkli müdahalesi kısa sürede sosyal medyada viral olurken, düğün salonunda da davetlilerin kahkahalarına neden oldu.
DEFALARCA PAYLAŞILDI
Görüntüler, kullanıcılar tarafından defalarca paylaşılarak sosyal medyada gündemin ilk sırasına yerleşti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Spor