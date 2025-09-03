Milli Atlet Kayhan Özer, 2028 Los Angeles Olimpiyatları için Hedef Belirledi

Milli atlet Kayhan Özer, Tokyo ve Paris'in ardından 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na da kota alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Olimpiyat hedefiyle antrenmanlarını Adana'da sürdüren Kayhan'a milli takım arkadaşı Oğuz Uyar da eşlik ediyor.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 4x100 bayrak takımında mücadele eden, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda da Türkiye'yi 100 metre kategorisinde temsil eden Kayhan, 2028'deki olimpiyatlarda da yer almak istiyor.

Milli Atlet Kayhan Özer, AA muhabirine, atletizmde 12 yıldan bu yana üzerine hep daha fazlasını koyarak ilerlemeye çalıştığını söyledi.

Yarışmalarda başarılı olabilmek için çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürdüğünü anlatan Kayhan, şu anda hedefinin de Los Angeles Olimpiyatları olduğunu belirtti.

Kayhan, katılacağı yarışlarda en iyi performansını göstermeye çalışarak olimpiyat için kotayı alacağına inandığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İlk başladığım zamanlarda bu benim için uzaktı ama sporda ilerledikçe performansımı gördükçe hem olimpiyatlara katılma şansı buldum hem de kota alma hedefimi gerçekleştirdim. 2024'te Paris Olimpiyatları'nda 100 metre için kota aldım. Hedefimiz 2028 Los Angeles Olimpiyatları. Paris'te 100 metrede nasıl ülkemizi temsil ettiysek, biraz daha iyi koşup Los Angeles'ta tur atlamayı, final koşmayı hedefliyoruz."

Kayhan, 100 metrenin atletizmin en popüler branşı olduğunu aktararak, "Dünyanın en hızlıları orada yarışıyor. Yani şöyle siz 100 metrede Türkiye şampiyonu olduğunuzda aslında Türkiye'nin en hızlı koşan adamı oluyorsunuz. Size verdiği böyle bir ünvan var. O yüzden hep popüler hem de zor biraz. Paris Olimpiyatları'na 100 metrede kota alabilmek zordu ama bunu başardık." ifadelerini kullandı.

Kayhan, antrenmanlarını arkadaşı Oğuz ile sürdürmenin birbirlerini motive etme açısından daha iyi olduğunu kaydetti.