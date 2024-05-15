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Milli Atlet Enes Talha Şenses Yunanistan'da İkinci Oldu

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Türkiye Atletizm Federasyonu'nun açıklamasına göre Enes Talha Şenses, Yunanistan'da düzenlenen 14. Filathlitikos Kallitheas Uluslararası Atlamalar Yarışması'nda yüksek atlamada 2,17 metrelik derecesiyle ikinci sırayı aldı.

Yunanistan'da düzenlenen 14. Filathlitikos Kallitheas Uluslararası Atlamalar Yarışması'na katılan milli atlet Enes Talha Şenses, yüksek atlamada ikinci olarak kürsüye çıktı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Enes Talha Şenses, başkent Atina'da yapılan organizasyonda yüksek atlamada 2,17 metrelik derecesiyle ikinci sırayı aldı.

Kaynak: AA / Spor

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