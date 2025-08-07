Milli Atlet Edibe Yağız Avrupa Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı
Finlandiya'nın Tampere kentinde düzenlenen Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda milli atlet Edibe Yağız, kadınlar 5 bin metre finalinde kariyerinin en iyi derecesi ile gümüş madalya kazandı. Rabiye Çiçek de cirit atma elemelerinde finale yükseldi.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Avrupa Atletizm Birliği tarafından Tampere kentinde organize edilen şampiyonada ilk gün yarışmaları tamamlandı.
Kadınlar 5 bin metre finalinde yarışan milli sporcu Edibe Yağız, kariyerinin en iyi derecesi olan 15: 43.60 ile gümüş madalya aldı.
Cirit atma elemelerinde mücadele eden Rabiye Çiçek de kariyer derecesi 55.95 metre ile finale yükseldi.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor