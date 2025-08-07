Milli Atlet Edibe Yağız Avrupa Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Milli atlet Edibe Yağız, Finlandiya'da düzenlenen Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Avrupa Atletizm Birliği tarafından Tampere kentinde organize edilen şampiyonada ilk gün yarışmaları tamamlandı.

Kadınlar 5 bin metre finalinde yarışan milli sporcu Edibe Yağız, kariyerinin en iyi derecesi olan 15: 43.60 ile gümüş madalya aldı.

Cirit atma elemelerinde mücadele eden Rabiye Çiçek de kariyer derecesi 55.95 metre ile finale yükseldi.