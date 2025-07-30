Milan Skriniar İstanbul'a Geldi, Fenerbahçe ile Transfer Görüşmeleri Başladı

Milan Skriniar İstanbul'a Geldi, Fenerbahçe ile Transfer Görüşmeleri Başladı
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Fenerbahçe, kiralık olarak geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Milan Skriniar ile yeni sezon öncesi transfer görüşmelerine başladı. Slovak stoper, Paris Saint-Germain ile anlaşmanın ardından İstanbul'a geldi ve sağlık kontrolünden geçecek.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar, yeni sezon öncesi transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a geldi.

Sarı-lacivertliler 2025-2026 sezonu transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak kadroya katılan Milan Skriniar, önümüzdeki sezon da Fenerbahçe forması giyecek. Sarı-lacivertliler, Fransız kulübü Paris Saint-Germain ile anlaşma sağladı ve Slovak stoper transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi. Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ile birlikte gelen 30 yaşındaki futbolcu, Paris'ten kalkan özel uçakla saat 19.45 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden İstanbul'a giriş yaptı. Skriniar, pasaport işlemlerinden sonra havalimanında kendisini bekleyen gelen araca binerek alandan ayrıldı.

Öte yandan deneyimli oyuncunun havalimanındaki görüntüleri Fenerbahçe - Lazio maçı öncesi stadyum dev erkanına da yansıtılırken, yapılan anons sonrası taraftarlar tarafından alkışlandı.

Milan Skriniar, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 23 maçta görev alırken 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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