Mike Tyson - Jake Paul maçı öncesi skandal canlı yayın kazası, tüm dünya çıplak vücudunu gördü
Mike Tyson'ın Jake Paul ile yapacağı maç öncesi skandal bir canlı yayın kazası yaşandı. Tyson'ın çıplak vücudu yanlışlıkla tüm dünyaya yayınlandı ve bu görüntüler sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı.
Mike Tyson'ın Jake Paul maçı öncesi karşılaşmanın başlamasına az bir süre kala Mike Tyson'ın çıplak vücudu canlı yayına verildi.
BÜTÜN DÜNYA GÖRDÜ
Yaşanan canlı yayın kazası sonrası Mike Tyson'ın çıplak görüntüsü kısa süre içinde milyonlarca paylaşım aldı. Bu olay nedeniyle maçın biraz bekletildiği konuşuluyor.
İki boksör ısınırken yanlışlıkla canlı yayına girilince Mike Tyson'ın arkadan çıplak görüntüsünü tüm dünyaya servis etti. Bu görüntü kısa süre içinde sosyal medya platformlarında paylaşım rekorları kırdı.