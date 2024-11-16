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Mike Tyson - Jake Paul maçı öncesi skandal canlı yayın kazası, tüm dünya çıplak vücudunu gördü

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Mike Tyson'ın Jake Paul ile yapacağı maç öncesi skandal bir canlı yayın kazası yaşandı. Tyson'ın çıplak vücudu yanlışlıkla tüm dünyaya yayınlandı ve bu görüntüler sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı.

Mike Tyson'ın Jake Paul maçı öncesi karşılaşmanın başlamasına az bir süre kala Mike Tyson'ın çıplak vücudu canlı yayına verildi.

BÜTÜN DÜNYA GÖRDÜ

Yaşanan canlı yayın kazası sonrası Mike Tyson'ın çıplak görüntüsü kısa süre içinde milyonlarca paylaşım aldı. Bu olay nedeniyle maçın biraz bekletildiği konuşuluyor.

İki boksör ısınırken yanlışlıkla canlı yayına girilince Mike Tyson'ın arkadan çıplak görüntüsünü tüm dünyaya servis etti. Bu görüntü kısa süre içinde sosyal medya platformlarında paylaşım rekorları kırdı.

Mike Tyson - Jake Paul maçı öncesi skandal canlı yayın kazası, tüm dünya çıplak vücudunu gördüGörüntü: Netflix

Mike Tyson - Jake Paul maçı öncesi skandal canlı yayın kazası, tüm dünya çıplak vücudunu gördü
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıoturan:

yiğidin malı meydanda olur. karının malı saklı olur.

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Haber YorumlarıSiranuş Nermer:

ayyy ne büyük skandal aman ??

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Haber YorumlarıMehmet Telek:

bilerek yapılmış müslüman olduğu için küçük düşürülmeye çalışılmış

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Haber YorumlarıSeydo:

Baştan sona her şeyin kurgu olduğu bir organizasyon. Millet bir boks maçıyla 200.000.000 dolar ekonomi oluşturuyor, bizim beceriksizler 2 tane marketi kontrol edemiyor. Sorsan dünya bizi kıskanıyor.

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Haber YorumlarıDemir Seymen:

lan ne alakai var izledim maçı ve bu sahneyi de gördüm herifin altında don var araya kaçmış, tanga giyen sahnedeki karılara lafiniz yok tabi

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Haber YorumlarıAKREP KRAL:

Dünyada tek onda var

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