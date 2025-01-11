MHP milletvekili ile AK Parti İl Başkanı arasında sert tartışma: Kavga son anda önlendi

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Kayserispor ile Samsunspor maçı sırasında gergin anlar yaşandı.Protokol tribünü yakınındaki locasından tribüne doğru gelen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a Kapalı Kale taraftar grubundan tezahürat yükseldi.

O sırada AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile göz göze gelen Baki Ersoy arasında sert bir tartışma yaşandı.

"KAŞINI GÖZÜNÜ OYNATMA"

Baki Ersoy, kendisine dönüp bakan Üzüm'e "Kaşını gözünü oynatma" deyince, Üzüm'ün de Ersoy'a, "Haddini aşıyorsun kendine gel" dediği iddia edildi.

KAVGA SON ANDA ÖNLENDİ

Gerilimin artması üzerine Ersoy, Üzüm'e, "Sana haddimi aştırırım. Otur oturduğunu yere" dediği belirtilirken; tartışmanın kavgaya dönüşmesi protokol üyelerince son anda önlendi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti Kayseri Milletvekilleri ve İl Başkanı'nın Kayserispor eski Kulüp Başkanı Ali Çamlı'yı ziyaret etmelerine tepki göstermiş; Ersoy, 'Kayserispor düşerse hepiniz düşersiniz' ifadelerini kullanmıştı.