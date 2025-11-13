Haberler

MHP'li Saffet Sancaklı'dan yeni operasyon sinyali: Başka şeyler de çıkacak

MHP'li Saffet Sancaklı'dan yeni operasyon sinyali: Başka şeyler de çıkacak
Güncelleme:
Futboldaki bahis soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, "Rakamlar açıklandıktan sonra ben bile şok geçirdim. 1024 tane futbolcu bahis oynamış. Tüm liglerdeki oyuncuların toplamı 3 bin 700 kişi. Kulüpler o kadar kötü yönetildiler ki buna da çanak tutuyorlar. Önümüzdeki günlerde başka şeyler de çıkacak" dedi.

  • Türkiye Futbol Federasyonu 1024 futbolcuyu bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk etti.
  • Türkiye liglerinde toplam 3700 oyuncu bulunuyor ve futbolcuların yaklaşık üçte biri bahis oynamış durumda.
  • Önümüzdeki günlerde bahis operasyonu kapsamında başka gelişmelerin çıkması bekleniyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2026 bütçesi görüşülürken konuşan milletvekili ve eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, Türk futbolunda patlak veren bahis skandalına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

"BEN BİLE ŞOK GEÇİRDİM"

Komisyon toplantısında söz alan Saffet Sancaklı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı verilerin vahametine dikkat çekerek "1024 futbolcu bahis oynamış. Türkiye liglerinde toplam 3700 oyuncu var. Yani futbolcuların üçte biri bahis oynamış. Rakamlar açıklandıktan sonra ben bile şok geçirdim" ifadelerini kullandı.

SİSTEMİN İŞLEYİŞİNİ ANLATTI

Bahis mafyasının özellikle mali sıkıntı yaşayan kulüpler üzerinden futbolcuları hedef aldığını belirten Sancaklı, sistemin işleyişini "Maç başlarını ödeyemeyen kulüpler, futbolcuları bahis mafyasının içine düşürüyor. Yanlış karar verdirip bağlıyorlar. Kulüplerin kötü yönetimi bu çarka çanak tutuyor" sözleriyle anlattı.

"1024 FUTBOLCU CEZA ALACAKSA BU BİR FIRSATTIR"

Sancaklı, yaşanan skandalın krize dönüştürülmek yerine Türk futbolu için bir yenilenme fırsatı olabileceğini savundu. Çarpıcı bir öneri sunarak şöyle devam etti: 1024 oyuncu ceza alacaksa transferlerini engelleyelim. Kulüpler bu oyuncuların yerine altyapıdan gençleri çıkarsın. Seneye en az 100 yeni oyuncu kazanırız. Genç oynatmayan kulüp olursa küme düşürülmeli."

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DAHA FAZLASI ÇIKACAK"

Bahis operasyonunun henüz başlangıç olduğunu vurgulayan Sancaklı, "Bu operasyonu yaparken çok dikkat edilmesi lazım. Mesela Zorbay Küçük diye bir hakem açıklandı. Ben de çok şaşırdım. Adamı gittim hemen yazdırdık Avrupa'ya. Meğerse adına açılmış bir yerden, affedildi. Bunlar oynamış da bir de bunları oynatanlar var. 18 Süper Lig kulübünün 100 milyon üzerinde oynatan bir arkadaşım babası var. Kulüplerin birçoğu yetmiyor, bunu zamanında ödemiyorlar. Bu bahis mafyasının içine gelen bir ortam. Hemen bunlara yanlış kararlar verdirip bunları alıyorlar. Futbolcuların aklının eleştirmesi tamamen karakter meselesi. Kulüpler o kadar kötü yönetildiler ki buna da çanak tutuyorlar. Önümüzdeki günlerde başka şeyler de çıkacak. Bu kulüpleri batağa sokarsanız bu paraları ödersiniz" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

27 Ekim'de TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 152 hakemin aktif bahis oynadığını duyurmuştu. İstanbul başsavcılığı da soruşturmanın derinleştirileceğini açıklamıştı. TFF daha sonra, 152 hakemi 'aktif şekilde bahis oynadığı' gerekçesiyle PFDK'ya sevk etmişti. Listede Zorbay Küçük ve bu sezon aktif görev alan altı Süper Lig hakemi de vardı.

10 Kasım'da TFF'nin ardı ardına yaptığı duyurularla ilk olarak Zorbay Küçük hakkındaki idari tedbir kararı kaldırıldı. İkincisi 1024 futbolcu bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Hemen ardından 2'nci ve 3'üncü Lig maçları iki hafta ertelendi.

Son olarak geçtiğimiz günlerde başsavcılığın soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya dahil sekiz kişi tutuklandı. 12 Kasım'da PFDK, bahis soruşturması kapsamında disipline sevk edilen Beşiktaşlı futbolcular Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal hakkındaki idari tedbir kararını kaldırdı.

Futbolda bahis operasyonunda 17'si hakem, biri Süper Lig'den kulüp başkanı olmak üzere 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, 19 kişi gözaltına alınmıştı.

Hakimlik Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve hakemler Erkan Arslan, Nevzat Okat ve Yakup Yapıcı dahil sekiz kişinin 'müsabaka sonucunu etkilemeye çalıştığı' gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 10 Kasım'da 'bahis oynadığı' gerekçesiyle 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSktgdn:

Admin efendi bir önceki haberde Eğirdir belediye başkanı millet yas tutarken o halay çekti haberleri neden yorumlara kapalı, g.tun mü yemedi akp li belediye başkanı için yapılacak yorumlara

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVolan k:

olayları bu kadar büyütmeye gerek yok.. GS ve CHP ye kayyum atayın..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇelik Mustafa:

Doğru rehberlik olmadan hisse senetlerine körü körüne yatırım yapmayın. Kendi başıma işlem yapmaya çalışırken çok para kaybettim, ancak Analist Nelson devreye girdiğinden beri büyük kârlar elde ediyorum. Platformu ve stratejisiyle 447.000 doların üzerinde kazandım. Kendisine Telegram'da Nildatrading adresinden ulaşabilirsiniz, her zaman rehberlik etmeye hazır.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
