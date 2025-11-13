MHP'li Saffet Sancaklı'dan yeni operasyon sinyali: Başka şeyler de çıkacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2026 bütçesi görüşülürken konuşan milletvekili ve eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, Türk futbolunda patlak veren bahis skandalına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

"BEN BİLE ŞOK GEÇİRDİM"

Komisyon toplantısında söz alan Saffet Sancaklı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı verilerin vahametine dikkat çekerek "1024 futbolcu bahis oynamış. Türkiye liglerinde toplam 3700 oyuncu var. Yani futbolcuların üçte biri bahis oynamış. Rakamlar açıklandıktan sonra ben bile şok geçirdim" ifadelerini kullandı.

SİSTEMİN İŞLEYİŞİNİ ANLATTI

Bahis mafyasının özellikle mali sıkıntı yaşayan kulüpler üzerinden futbolcuları hedef aldığını belirten Sancaklı, sistemin işleyişini "Maç başlarını ödeyemeyen kulüpler, futbolcuları bahis mafyasının içine düşürüyor. Yanlış karar verdirip bağlıyorlar. Kulüplerin kötü yönetimi bu çarka çanak tutuyor" sözleriyle anlattı.

"1024 FUTBOLCU CEZA ALACAKSA BU BİR FIRSATTIR"

Sancaklı, yaşanan skandalın krize dönüştürülmek yerine Türk futbolu için bir yenilenme fırsatı olabileceğini savundu. Çarpıcı bir öneri sunarak şöyle devam etti: 1024 oyuncu ceza alacaksa transferlerini engelleyelim. Kulüpler bu oyuncuların yerine altyapıdan gençleri çıkarsın. Seneye en az 100 yeni oyuncu kazanırız. Genç oynatmayan kulüp olursa küme düşürülmeli."

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DAHA FAZLASI ÇIKACAK"

Bahis operasyonunun henüz başlangıç olduğunu vurgulayan Sancaklı, "Bu operasyonu yaparken çok dikkat edilmesi lazım. Mesela Zorbay Küçük diye bir hakem açıklandı. Ben de çok şaşırdım. Adamı gittim hemen yazdırdık Avrupa'ya. Meğerse adına açılmış bir yerden, affedildi. Bunlar oynamış da bir de bunları oynatanlar var. 18 Süper Lig kulübünün 100 milyon üzerinde oynatan bir arkadaşım babası var. Kulüplerin birçoğu yetmiyor, bunu zamanında ödemiyorlar. Bu bahis mafyasının içine gelen bir ortam. Hemen bunlara yanlış kararlar verdirip bunları alıyorlar. Futbolcuların aklının eleştirmesi tamamen karakter meselesi. Kulüpler o kadar kötü yönetildiler ki buna da çanak tutuyorlar. Önümüzdeki günlerde başka şeyler de çıkacak. Bu kulüpleri batağa sokarsanız bu paraları ödersiniz" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

27 Ekim'de TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 152 hakemin aktif bahis oynadığını duyurmuştu. İstanbul başsavcılığı da soruşturmanın derinleştirileceğini açıklamıştı. TFF daha sonra, 152 hakemi 'aktif şekilde bahis oynadığı' gerekçesiyle PFDK'ya sevk etmişti. Listede Zorbay Küçük ve bu sezon aktif görev alan altı Süper Lig hakemi de vardı.

10 Kasım'da TFF'nin ardı ardına yaptığı duyurularla ilk olarak Zorbay Küçük hakkındaki idari tedbir kararı kaldırıldı. İkincisi 1024 futbolcu bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Hemen ardından 2'nci ve 3'üncü Lig maçları iki hafta ertelendi.

Son olarak geçtiğimiz günlerde başsavcılığın soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya dahil sekiz kişi tutuklandı. 12 Kasım'da PFDK, bahis soruşturması kapsamında disipline sevk edilen Beşiktaşlı futbolcular Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal hakkındaki idari tedbir kararını kaldırdı.

Futbolda bahis operasyonunda 17'si hakem, biri Süper Lig'den kulüp başkanı olmak üzere 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, 19 kişi gözaltına alınmıştı.

Hakimlik Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve hakemler Erkan Arslan, Nevzat Okat ve Yakup Yapıcı dahil sekiz kişinin 'müsabaka sonucunu etkilemeye çalıştığı' gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 10 Kasım'da 'bahis oynadığı' gerekçesiyle 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti.