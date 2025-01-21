Üye Girişi
Haberler
Bolu'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi
Turizm Bakanı Ersoy'a açıkça soruldu: Yanan otelde yangın merdiveni var mıydı?

Turizm Bakanı'na açıkça soruldu: Otelde yangın merdiveni var mıydı?
Bolu'daki yangından kahreden detaylar: Battaniye getirin, bebeğimi atacağım

Yangından kahreden detaylar: Battaniye getirin, bebeğimi atacağım
66 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

Otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

MHK'den flaş karar: İki hakemin Süper Lig defteri kapandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig hakemleri Erkan Özdamar ve Yaşar Kemal Uğurlu'nun klasmanlarını düşürdü. Özdamar, bundan böyle 2. ve 3. Lig maçlarında görev yapabilecek. Yaşar Kemal Uğurlu ise, 40 yaş sınırını aştığı için il hakemliği klasmanına düşürüldü ve bundan sonra amatör maçlarda görev yapabilecek.

Trendyol Süper Lig hakemleri Erkan Özdamar ve Yaşar Kemal Uğurlu, MHK tarafından klasman düşürüldü. Yani Özdamar ve Uğurlu'nun Süper Lig kariyerleri sona erdi.

MHK'den flaş karar: İki hakemin Süper Lig defteri kapandıErkan Özdamar

MHK'nin koşu testlerinde hem ocak ayında hem de sezon başında başarısız olan Erkan Özdamar, Süper Lig hakemliğinden alındı. Klasman düşürülen Özdamar, bundan böyle 2. Lig ve 3. Lig maçlarında düdük çalabilecek.

MHK'den flaş karar: İki hakemin Süper Lig defteri kapandıYaşar Kemal Uğurlu

YAŞAR KEMAL UĞURLU ARTIK AMATÖR HAKEM

Öte yandan Yaşar Kemal Uğurlu da tıpkı Erkan Özdamar gibi hem sezon başında hem de ocak ayında yapılan koşu testlerinde başarısız oldu. Uzun süre rapor alarak koşulara katılmayan Yaşar Kemal Uğurlu, son olarak girdiği koşu testinden geçemedi. 44 yaşındaki tecrübeli hakem, klasman hakemliği için yaş sınırının 40 olması sebebiyle il hakemliği klasmanına düşürüldü. Uğurlu, bundan böyle amatör maçlarda görev yapabilecek.

MHK'den flaş karar: İki hakemin Süper Lig defteri kapandı

MHK'den flaş karar: İki hakemin Süper Lig defteri kapandı

MHK'den flaş karar: İki hakemin Süper Lig defteri kapandı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik geliyor! Yaş aralığı da belli
img

Ülkü Ocakları Başkanı'ndan Ümit Özdağ için tehdit gibi mesaj
img

Aras Bulut İynemli'nin 'Yeni dönem' paylaşımı tepki çekti
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıGökhan Aydın:

Yaşar Kemal uğurlu’ ya FİFA Kokartı verilmesi Türk hakemlik tarihinin gelmiş geçmiş en yanlış kararıydı. Keza artık amatörde hakettiği yerde çapına göre maçlara çıkacak. Yükseldikten sonra çok kapris yaptı süper ligdeki yanlış kararlarıda cabası. Umarım bunun gibiler bir daha asla yükselemez…

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGerçekacıdır:

TFF ye gelmiş en kötü en berbat yönetim. Çifte stnadrat . TS ye ceza veremeyen bir yöntim

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Helal olsun tüm eyyamcıları uzaklaştırıyor.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıonur sari:

Fenerbahçe binasında bayraklar yarıya indirildi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ bilmecesi! Önce 'Serbest bırakıldı' dediler, sonra yalanlandı

Özdağ bilmecesi! Önce serbest dediler, sonra yalanlandı
İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu AK Parti rozetini taktı

AK Parti'ye katıldı, ilk mesajını Atatürk'ün sözüyle verdi
Yıldız futbolcu beş escortla otelde yakalandı

İşte yıldız futbolcunun 5 escortla otelden çıktığı anlar
Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı: Can pazarı yaşanıyordu

Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı!
66 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

66 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu
Trump'ın imzaladığı kararnameyle 80 bin kaçak Türk vatandaşı iade edilebilir

Attığı imza ülkedeki 80 bin Türk vatandaşının uykularını kaçıracak

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.