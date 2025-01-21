MHK'den flaş karar: İki hakemin Süper Lig defteri kapandı
Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig hakemleri Erkan Özdamar ve Yaşar Kemal Uğurlu'nun klasmanlarını düşürdü. Özdamar, bundan böyle 2. ve 3. Lig maçlarında görev yapabilecek. Yaşar Kemal Uğurlu ise, 40 yaş sınırını aştığı için il hakemliği klasmanına düşürüldü ve bundan sonra amatör maçlarda görev yapabilecek.
Trendyol Süper Lig hakemleri Erkan Özdamar ve Yaşar Kemal Uğurlu, MHK tarafından klasman düşürüldü. Yani Özdamar ve Uğurlu'nun Süper Lig kariyerleri sona erdi.
MHK'nin koşu testlerinde hem ocak ayında hem de sezon başında başarısız olan Erkan Özdamar, Süper Lig hakemliğinden alındı. Klasman düşürülen Özdamar, bundan böyle 2. Lig ve 3. Lig maçlarında düdük çalabilecek.
YAŞAR KEMAL UĞURLU ARTIK AMATÖR HAKEM
Öte yandan Yaşar Kemal Uğurlu da tıpkı Erkan Özdamar gibi hem sezon başında hem de ocak ayında yapılan koşu testlerinde başarısız oldu. Uzun süre rapor alarak koşulara katılmayan Yaşar Kemal Uğurlu, son olarak girdiği koşu testinden geçemedi. 44 yaşındaki tecrübeli hakem, klasman hakemliği için yaş sınırının 40 olması sebebiyle il hakemliği klasmanına düşürüldü. Uğurlu, bundan böyle amatör maçlarda görev yapabilecek.