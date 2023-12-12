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MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı

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Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını ve lanetlediklerini belirtti. İbanoğlu, Meler'in bilincinin yerinde olduğunu ifade etti.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıdan dolayı üzgün olduklarını dile getirerek, "Bu saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz" dedi. Halil Umut Meler ile görüştüğünü ifade eden İbanoğlu, Meler'in bilincinin yerinde olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakası sonrası hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu olağanüstü toplanma kararı aldı. Toplantının ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile birlikte basın mensuplarına açıklamada bulunan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu, "Çok değerli hakemimiz Halil Umut Meler; kendisi Türk hakemliğinin en önemli noktasında. Dünya hakemliğinin en önemli noktasında yer alıyor. UEFA ve FIFA'nın elit hakemler kategorisinde bulunan bir hakemimiz. 2024 Avrupa Şampiyonası'na gitmesini arzu ettiğimiz bir kardeşimizin başına böyle bir menfur saldırının gelmesinden dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Buna sebebiyet veren kulüp ve yöneticilerimizin bir defa daha 'Biz ne yaptık?' diye düşünmesini istiyorum. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz. Bunun ilgili elbette federasyonumuzun, kurullarımızın, Türk adaletinin, kanunların ne cevap vereceğini de umutla bekliyoruz. İnşallah bu konuda gerekli adalet yerini bulur. Futbolun tüm paydaşları sorumluluklarını yerine getirmelidir. Bunun sorumlusunun bütün paydaşlar olduğunu bir daha belirtmek istiyorum. Hakemimize geçmiş diliyoruz. Ümit ederiz ki bir daha bu tip şeyleri konuşmayalım" ifadelerini kullandı.

İbanoğlu, Halil Umut Meler ile görüştüğünü ve bilincinin yerinde olduğunu da sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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