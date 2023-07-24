Galatasaray 2'nci Başkanı Metin Öztürk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olduklarını ve bu sene de şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını söyledi. Ayrıca, Mauro Icardi transferinin tamamlandığını ve takımın Zalgiris maçına hazır olduğunu belirtti. Öztürk, sentetik sahada oynanacak maçın oyuncuları etkileyebileceğini ve sakatlık riski olduğunu ifade etti.

Metin Öztürk : Bu sene de şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray'dır

"Icardi ile el sıkışılmış, bitmiş bir konu"

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL,- Galatasaray 2'nci Başkanı Metin Öztürk, "Şampiyonlar Ligi'nde de ne kadar iddialı olduğumuzu transferlerle gösteriyoruz. Galatasaray taraftarı rahat olsun, bu sene de şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray'dır" dedi.

Uefa Şampiyonlar Ligi'ne 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Zalgiris ile karşılaşacak Galatasaray, Türk Hava Yolları (THY) ait özel uçakla saat 11.00'de Litvanya'ya hareket etti. Litvanya yolculuğu öncesi Galatasaray 2'nci Başkanı Metin Öztürk, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Şimdi önemli bir maça çıkıyoruz. Biliyorsunuz orada ligler çok erken başladı. Şu an rakibimizi zayıf, Galatasaray'ı güçlü görmemek lazım. Neticede bu sahada oynanıyor. Bildiğim kadarıyla kendi liglerinde ikinci sıradalar. Çok ateşli bir taraftarı var. 5 bin kişilik küçük bir statları var ama çok ateşli taraftarları var. Bizi orada en çok endişelendiren skordan çok saha. Çünkü sentetik bir saha. Bizim oyuncularımız bu tür sahalarda oynamaya alışık değil. Bu hem performansa etki edebilir hem de Allah korusun sakatlık. Çünkü bu lige ve diğer maçlara sirayet edebilir. Sakatlık olmadan taraftarımızı mutlu edecek bir skorla dönmek istiyoruz."