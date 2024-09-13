Metin Oktay, Vefatının 33. Yılında Anıldı

Metin Oktay'ın, sarı-kırmızılı kulübün kurucusu Ali Sami Yen'den sonra kulübün en büyük sembolü olduğunu belirten Metin Öztürk, "Benim adımın Metin olmasının sebebi Metin Oktay'dan geliyor. 1961 yılında Palermo'ya transfer olduğunda rahmetli babam adımı Metin koymuş. O önemlerde milyonlarca Galatasaraylı ailenin evladına bu ismi verdiği gibi. Kendisiyle tanışma onuruna sahip oldum. Kendisiyle maça gittik. Elimden tuttu maça götürdü. Vefat ettiğinde 1991 yılıydı. Erken bir yaşta 55 yaşında vefat etti. Herkes gibi perişan oldum. Bugün Galatasaray, Türkiye'nin en büyük taraftar kitlesine sahipse Metin Oktay ağabeyimiz ve onun gibi Türk futboluna hizmet etmiş kıymetli büyüklerimizin büyük etkisi var. Florya Tesislerimizin adı Metin Oktay. Biliyorsunuz Kemerburgaz taşınıyoruz. Oradaki tesislerimizin adı da Metin Oktay. Galatasaray'a katkısı olan birçok isim vardır. Ama kurucu başkanımız Ali Sami Yen'den sonra en büyük sembolümüzdür Metin Oktay. Bugün bir kez daha ruhuna Fatiha okuduk. Onun bıraktığı yerden başarı çıtasını daha ileriye taşımaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'5 TANE ÇOK KIYMETLİ TRANSFER YAPTIK'

Kadroya 5 kıymetli futbolcu dahil ettiklerini ancak transferlerin yetersiz görülmesini anlamadığını dile getiren Öztürk, "Biliyorsunuz Süper Lig'de 19 tane takım var. Bugün 19 takım için de transferin son günü. Neden Galatasaray bu kadar projektörlerin altında, gerçekten bilmiyorum. Çünkü geçen sene bu takım şampiyon olduktan sonra sorsalardı bu takımın neye ihtiyacı var diye? Bir veya iki oyuncu denirdi. Sadece bu kadar. Dünyanın en önemli 3 santrforundan bir tanesi gelmiş, hala 'daha' deniyor. 'Daha'nın hesabının ne olduğunu bilmiyorum. Kadromuzda Icardi'miz var. Bizim için kral. Aynen Metin Oktay ağabeyimiz o yıllarda nasıl kralsa bugün de Icardi takımımız için o konumda. Arkasından Batshuayi geldi. Bence ikici santrfor olarak geldi ama birinci kadar etkili. Geçen sene rakibimiz Fenerbahçe'de oynarken gördük. Orada da her maça katkı sağladı. Dünyanın en büyük santrforundan bir tanesi geldi. Geçen sene bize Kopenhag'da sahayı dar eden adam geldi. 5 tane çok kıymetli transfer yaptık. Takımdan ayrılan oyuncularımızın hepsi çok kıymetli fakat Kerem Aktürkoğlu hariç 11'de forma şansı bulamayan oyunculardı. Şampiyon olmuş bir takıma yeni sezonda 2-3 oyuncu yeterliyken 5 transfer yapılmasına rağmen yetersiz görülmesini anlamakta zorluk çekiyorum" şeklinde konuştu.

'GALATASARAY'IN GELECEĞİNİ ÇÖPE ATMAMAMIZ GEREKİYOR'

Şov transferlerden vazgeçip, Galatasaray'ın geleceğini çöpe atmamaları gerektiğini söyleyen Metin Öztürk, "Okan Hocamızın ve scout ekibinin bir planı var. ve bu plan çerçevesinde görüşülen oyuncular var. Ama 1 liralık kişiye 5 lira verirseniz bu durum sadece bizi değil, bizden sonraki yönetimleri de bağlar. Bize çok büyük katkılar sağlayan ve bugün Florya'da olmamızı sağlayan Mustafa Cengiz başkanımı ben kürsüden eleştirmiştim. Zamanında Gomis ve Falcao transferlerinde 50 milyon Euro'yu çöpe attınız demiştim. Onun için bizim artık şov transferlerinden vazgeçip, Galatasaray'ın geleceğini çöpe atmamamız gerekiyor. Dursun Özbek liderliğinde 62 dönüm arazi alında stadyumdan Vadi İstanbul'a kadar. Galatasaray Adası'nın kendi tapusu dışında diğer üst kullanım alanları alındı. 50 senedir çivi çakılmamışken Kemerburgaz alındı. Bu yönetimin bir hatası var mı? Var. 5 dönemde yapacağı işi 1 dönemde yaptığı için hatası var. Bu da rakiplerimizi ürkütüyor. Bu durum da bence çok normal. 5 kaleci, 5 santrfor, 5 savunmacıyla mı oynayacağız? Bugün pek çok oyuncumuzu başka takımlara gönderme sebebimiz kadro fazlalığı. Aynı durumu Beşiktaş'ta yaşıyor. Yönetimlerde devamlılık esastır. İyi bir Galatasaraylıysanız veya başka bir takımı tutuyorsanız kendi şirketinizde 1 kere yaptığınız hesabı bu camiada 5 kere yapmanız gerekiyor. Bugün bu futbolcuların hiçbiri 6 aylığına gelmiyor. Yapılan kontratların hepsi 4 yıllık, 5 yıllık. Kulübün üzerine ilave olarak 50 milyon veya 100 milyon daha koyacaksak biz yönetim olarak; Galatasaray'a bu kadar hizmet etmiş Mustafa Cengiz Başkanımızı ben neden eleştirdim ? Kaynakları iyi değerlendirmek ve kullanmak lazım" diye konuştu.

'BAŞKALARI O ÇAKMA 5'İNCİ YILDIZDAN UTANIRKEN BİZ GERÇEK 5'İNCİ YILDIZIMIZLA TARAFTARIMIZLA KUCAKLAŞACAĞIZ'

Sezon sonunda 5'inci yıldızı taraftarlarıyla kutlayacaklarını söyleyen Metin Öztürk, sözlerini şöyle noktaladı:

"Belki bir iki saat içerisinde netleştireceğimiz transferler vardır. Benim bir bilgim yok. Başkanımız Dursun Özbek, Cenk Ergün, Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz İbrahim Hatipoğlu, Okan Buruk hocamız ve scout ekibimiz biliyor. Benim isyanım, 2 oyuncu transferi yeterliyken bile 5 tane Avrupa çapında, dünya çağında oyuncu transfer edilmiş. ve çok ciddi maliyetlerle alınmış. Bu yönetimin ikinci yolu dolmuş, üçüncü yılına giriyor. Rakibimiz 11 yılda şampiyon olamamışken bu takım 2 senede, 2 kere şampiyonluk yaşamış. Ben gerçek taraftarla, taraftar adı altında sosyal medyada takma isimle yer alanları kenara koyuyorum. Onlar işlerini yapıyorlar. İşleri Galatasaray'ı provoke etmek. Gerçek Galatasaray taraftarı biliyor ki Okan Buruk hocamız, ekibi ve başkanımız Dursun Özbek, tek bir şeye odaklandı. Hedefimiz 25'inci şampiyonluk, 5'inci yıldız. Sene sonunda göreceksiniz. Başkaları o çakma 5'inci yıldızdan utanırken biz gerçek 5'inci yıldızımızla taraftarımızla kucaklaşacağız."