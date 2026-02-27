Mesut Özil'den güreş milli takım kampına ziyaret / Fotoğraf eklendi

ESKİ futbolcu Mesut Özil , milli güreşçilerin Mersinli Ahmet Kireççi Güreş Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'ndeki kampını ziyaret etti.

A Milli Serbest Güreş Milli Takımı, gelecek turnuvalar öncesinde Sarıyer'de bulunan Mersinli Ahmet Kireççi Güreş Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde hazırlık kampı gerçekleştiriyor. Milli sporcuların bugünkü çalışmasını eski futbolcu Mesut Özil ziyaret etti. Türkiye Güreş Federasyonu Taha Akgül'ün davetiyle tesislere gelen Mesut Özil, hazırlıklarını sürdüren milli güreşçilerle bir araya gelerek destek oldu.

TAHA AKGÜL: TÜRKİYE'NİN EN İYİ SPORCULARININ BURADA MESUT ABİYİ GÖRMELERİ BÜYÜK GURUR

Mesut Özil'in kampı ziyaret etmesinden dolayı sporcuların gururlu olduğunu belirten Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, "Bugün bizim için çok özel bir gün. Ramazan ayındayız. Tüm milletimizin ramazan ayı hayırlara vesile olsun. Bugün çok değerli bir misafirimiz var. Mesut abimiz. Dünyaca ünlü gururumuz. Kampımızı ziyaret etti. Çocuklar onu görmeyi çok istiyordu. Oyun oynarken gördükleri abileri, Real Madrid'den izledikleri abileri yanlarına geldi. Bu çok değerli. Bu çocuklarımız büyüklerde Avrupa Şampiyonası'na gidecekler. Türkiye'nin en iyi sporcularının burada Mesut abiyi görmeleri büyük gurur" ifadelerini kullandı.

'TAKIMIMIZ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA HAZIRLANIYOR'

Tesislerin çok güzel olduğuna ve milli sporcuların çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Akgül, "Takımımız Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor. Sarıyer'deyiz şu anda. Çok güzel bir tesisimiz var. Bize bu imkanları sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Mesut abi de bize her konuda destek oluyor. Kendisini gönülden seviyoruz. Sadece bu değil, ülkemizde birçok sosyal projeye katkı sağlıyor. İrfan Gündüz hocamız burada, eski milletvekilimiz. Mecliste kanunlarla güreşe çok destek verdi. Bugün kurban kestik, çocukların kazadan beladan korunması için, Allah kabul etsin. Birlikte iftar yapacağız. Herkesin ayağına sağlık" sözlerini sarf etti.

Başkan Akgül sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Mesut abiyle daha önce futbol oynadık. Yetenekleri maşallah çok üst düzeyde. Şimdi yeteneklerine güreşte bakacağız, serbest güreş yapacağız"

MESUT ÖZİL: BURADAKİ TÜM GENÇLERE BAŞARILAR DİLİYORUM

Milli sporculara başarılar dileyen Mesut Özil, "Taha'yı tanıdıkça güreşe ilgim arttı. Söz vermiştim geleceğime, bugün nasip oldu. Burada olduğum için çok mutluyum. Buradaki tüm gençlere başarılar diliyorum. İnşallah ramazan herkese huzur ve mutluluk getirir" dedi.

'GALATASARAY'A BAŞARILAR DİLİYORUM'

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda İngiliz ekibi Liverpool ile eşleşmesinin hatırlatılması üzerine Mesut, "Galatasaray'a başarılar diliyorum. Şampiyonlar Ligi'nde artık dev takımlar kaldı. Başarılı olmak için bu büyük takımları yenmeniz lazım. Güçlü bir takım gelmiş, inşallah tur atlar diyoruz" sözlerini kullandı.

'DUALARIM FENERBAHÇE'YLE'

Lig yarışında dualarının Fenerbahçe'yle olduğunu belirten Mesut Özil, "Benim gönlüm Fenerbahçe'den yana. Fenerbahçe dün kazandı ama maalesef Avrupa'dan elendi. Belki lige daha fazla konsantre olurlar. Galatasaray da Avrupa'da yorulacağı için inşallah Fenerbahçe şampiyon olur. Dualarım Fenerbahçe'yle. Güçlü bir takım kuruldu. Tabii bazı hataları görüyoruz ama sezon uzun bir maraton. Fenerbahçe'ye güçlü olarak görüyorum. Toparladılar kendilerini. İnşallah sezon sonunda ligi kazanırlar" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunun 10 numarası olmak ister miydin? şeklinde gelen soruya Mesut, "Yok istemezdim, ben artık futbolu bıraktım. Artık güreşe bakıyorum" cevabını verdi.

