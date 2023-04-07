Mesut Özil'den Filistin paylaşımı: Ramazan orada farklı geçiyor

Başakşehir forması altında yeşil sahalara veda eden Mesut Özil, sosyal medyadan Filistin için paylaşım yaptı. Yıldız futbolcu, "Ramazan'ın tevazu ve ibadet ayı olması gerekiyor ama Filistin'de Ramazan farklı. Filistin'deki kardeşlerimizin güvenliği için dua edelim" ifadelerini kullandı.