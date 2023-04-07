Mesut Özil'den Filistin paylaşımı: Ramazan orada farklı geçiyor
Spor Haberleri
Başakşehir forması altında yeşil sahalara veda eden Mesut Özil, sosyal medyadan Filistin için paylaşım yaptı. Yıldız futbolcu, "Ramazan'ın tevazu ve ibadet ayı olması gerekiyor ama Filistin'de Ramazan farklı. Filistin'deki kardeşlerimizin güvenliği için dua edelim" ifadelerini kullandı.
İsrail polisi, işgal altında olan Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya çirkin bir baskında bulundu. Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, Mescid'i Aksa'da Filistinli Müslümanların yaşadıklarına kayıtsız kalmadı.
DUA İSTEDİ
Filistin'de yaşananlara dikkat çeken dünyaca ünlü futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Filistin halkı için dua istedi.
"FİLİSTİN'DE RAMAZAN FARKLI"
Fenerbahçe'de oynadığı dönemden 'Özgür Filistin' yazılı tişörti giydiği fotoğrafı paylaşan Mesut Özil, "Ramazan'ın tevazu ve ibadet ayı olması gerekiyor ama Filistin'de Ramazan farklı. Filistin'deki kardeşlerimizin güvenliği için dua edelim" notunu düştü.