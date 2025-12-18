Messi ve Yamal karşı karşıya! İşte dev maçın tarihi

Güney Amerika şampiyonu Arjantin ile Avrupa şampiyonu İspanya'yı karşı karşıya getirecek Finalissima'nın tarihi ve oynanacağı ülke netlik kazandı.

DEV MAÇ 27 MART'TA

İki şampiyonun kozlarını paylaşacağı Finalissima karşılaşması, 27 Mart tarihinde Katar'da oynanacak. Organizasyon, futbol dünyasında büyük ilgiyle bekleniyor.

ŞAMPİYONLAR KARŞI KARŞIYA

Copa América şampiyonu Arjantin ile Avrupa Şampiyonası'nı kazanan İspanya'nın karşılaşacağı mücadele, dünya futbolunun en prestijli randevularından biri olarak görülüyor.