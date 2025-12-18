Haberler

Messi ve Yamal karşı karşıya! İşte dev maçın tarihi

Messi ve Yamal karşı karşıya! İşte dev maçın tarihi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Futbol dünyasının merakla beklediği Finalissima maçının tarihi ve yeri netlik kazandı. Güney Amerika şampiyonu Arjantin ile Avrupa şampiyonu İspanya, 27 Mart'ta Katar'da karşı karşıya gelecek. Bu prestijli randevu, dünya futbolunun en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor. İki şampiyonun kozlarını paylaşacağı bu büyük maç, futbolseverler tarafından büyük ilgiyle bekleniyor.

  • Finalissima maçı 27 Mart'ta oynanacak.
  • Finalissima maçı Katar'da oynanacak.
  • Finalissima maçı Copa América şampiyonu Arjantin ile Avrupa Şampiyonası şampiyonu İspanya arasında gerçekleşecek.

Güney Amerika şampiyonu Arjantin ile Avrupa şampiyonu İspanya'yı karşı karşıya getirecek Finalissima'nın tarihi ve oynanacağı ülke netlik kazandı.

DEV MAÇ 27 MART'TA

İki şampiyonun kozlarını paylaşacağı Finalissima karşılaşması, 27 Mart tarihinde Katar'da oynanacak. Organizasyon, futbol dünyasında büyük ilgiyle bekleniyor.

ŞAMPİYONLAR KARŞI KARŞIYA

Copa América şampiyonu Arjantin ile Avrupa Şampiyonası'nı kazanan İspanya'nın karşılaşacağı mücadele, dünya futbolunun en prestijli randevularından biri olarak görülüyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 4 ünlü serbest

Sabah gözaltına alınan 4 ünlü isimle ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Leonardo DiCaprio'dan yıllar sonra gelen 'Titanic' itirafı: Duyanlar şaştı kaldı

Leonardo DiCaprio'dan yıllar sonra gelen 'Titanic' itirafı
Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz

Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı

Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar! Cezası düşürüldü
Bursa'da yardımsever iş insanı binlerce kişiyi sevindirdi

Bursalı Robin Hood! Binlerce lirayı tek kalemde ödedi
Bunu hiç beklemiyordu! Halil Umut Meler'e büyük şok

Bunu hiç beklemiyordu! Halil Umut Meler'e büyük şok
Asgari Ücret Komisyonu 2. kez toplandı! Bakan Işıkhan: Ortada bir rakam yok

Asgari ücret maratonu! Toplantı sırasında bakandan yeni açıklama geldi
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü

Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'den aşk dolu paylaşım! Omzuna öpücük kondurdu

Aşk dolu paylaşım geldi! Omzuna öpücük kondurdu
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
title