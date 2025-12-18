Messi ve Yamal karşı karşıya! İşte dev maçın tarihi
Futbol dünyasının merakla beklediği Finalissima maçının tarihi ve yeri netlik kazandı. Güney Amerika şampiyonu Arjantin ile Avrupa şampiyonu İspanya, 27 Mart'ta Katar'da karşı karşıya gelecek. Bu prestijli randevu, dünya futbolunun en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor. İki şampiyonun kozlarını paylaşacağı bu büyük maç, futbolseverler tarafından büyük ilgiyle bekleniyor.
- Finalissima maçı 27 Mart'ta oynanacak.
- Finalissima maçı Katar'da oynanacak.
- Finalissima maçı Copa América şampiyonu Arjantin ile Avrupa Şampiyonası şampiyonu İspanya arasında gerçekleşecek.
Güney Amerika şampiyonu Arjantin ile Avrupa şampiyonu İspanya'yı karşı karşıya getirecek Finalissima'nın tarihi ve oynanacağı ülke netlik kazandı.
DEV MAÇ 27 MART'TA
İki şampiyonun kozlarını paylaşacağı Finalissima karşılaşması, 27 Mart tarihinde Katar'da oynanacak. Organizasyon, futbol dünyasında büyük ilgiyle bekleniyor.
ŞAMPİYONLAR KARŞI KARŞIYA
Copa América şampiyonu Arjantin ile Avrupa Şampiyonası'nı kazanan İspanya'nın karşılaşacağı mücadele, dünya futbolunun en prestijli randevularından biri olarak görülüyor.