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Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu oldu

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Arjantinli yıldız Lionel Messi, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avusturya'ya attığı gollerle toplam 18 gole ulaşarak turnuva tarihinin en golcü futbolcusu unvanını kazandı.

Arjantinli Lionel Messi, 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu ikinci haftasında Avusturya karşısında attığı gollerle toplamda 18 gole ulaşarak Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

Dallas'ta oynanan karşılaşmanın 8. dakikasında kazanılan penaltı atışını gole çeviremeyen Lionel Messi, 38 ve 90+5. dakikalarda attığı gollerle kariyerinde bir rekoru daha eline geçirdi.

Grupta geçen hafta Cezayir ile oynadıkları maçta 3 kez ağları havalandırarak 16 golle ilk sırada bulunan eski Alman golcü Miroslav Klose'yi yakalayan Messi, Avusturya karşısındaki golleriyle zirveye tek başına sahibi oldu.

Lionel Messi ayrıca, Fransız oyuncu Just Fontaine ve Brezilyalı Jairzinho ile birlikte Dünya Kupası'nda arka arkaya 6 maçta gol atan üçüncü oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Arjantin'in son dokuz Dünya Kupası maçının yedisinde ilk golü atan isim olan Messi, 2026 Dünya Kupası'nda ülkesinin attığı 5 gole de imza attı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
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