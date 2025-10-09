Haberler

Mesajlar ifşa oldu! Real Madrid'in yıldızı sevgilisini aldatmış

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Mesajlar ifşa oldu! Real Madrid'in yıldızı sevgilisini aldatmış
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior, Brezilyalı influencer Virginia Fonseca ile olan ilişkisini bitirdi. Fonseca, futbolcunun başka kadınlarla mesajlaştığını fark edince ilişkiye son verdi ve Vinicius'u evden gönderdi.

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Vinicius Junior, özel hayatıyla yeniden gündeme geldi. Brezilyalı oyuncunun, influencer sevgilisi Virginia Fonseca ile olan ilişkisi beklenmedik bir şekilde sona erdi.

BAŞKA KADINLARA MESAJ ATMIŞ

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Fonseca, Vinicius Junior'un başka kadınlarla mesajlaştığını fark edince ilişkiye son verdi. Olay sonrası çiftin yaşadığı evde büyük bir tartışma çıktığı ve Fonseca'nın 25 yaşındaki futbolcuyu evden gönderdiği öne sürüldü.

MESAJLAR İHANETİ ORTAYA ÇIKARDI

Fonseca'nın, yıldız futbolcunun telefonunda gördüğü mesajlar sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı belirtildi. Kısa süre önce ilişkilerine başlayan çiftin, Vinicius'un sadakatsizliği nedeniyle ayrıldığı ifade edildi. Olay, hem Brezilya magazin gündeminde hem de İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı.

"İLK KEZ DEĞİL"

Haberde ayrıca, Vinicius Junior'un geçmişte de benzer olaylarla anıldığı hatırlatıldı. Genç futbolcunun daha önceki ilişkilerinde de ihanet iddialarıyla gündeme geldiği belirtildi.

Mesajlar ifşa oldu! Real Madrid'in yıldızı sevgilisini aldatmış

Mesajlar ifşa oldu! Real Madrid'in yıldızı sevgilisini aldatmış

Mesajlar ifşa oldu! Real Madrid'in yıldızı sevgilisini aldatmış

Mesajlar ifşa oldu! Real Madrid'in yıldızı sevgilisini aldatmış

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÜnsal Erol:

off habere bak bunu öğrenen arkadas can yeleği miyfer takmış mi çok önemli bir haber ölümü göze almış arkadaş

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

ardayla ne ilgisi var bu haberin

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahkemenin kararı emsal sayıldı! Eşini telefonuna böyle kaydedenler yandı

Eşini telefonuna böyle kaydedenler yandı
Hayatı bir anda kabusa döndü! Doğumdan sonra çay içti, sonrası felaket

Hayatı bir anda kabusa döndü! Doğumdan sonra çay içti, sonrası felaket
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 19 ünlü serbest

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonunda karar çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.