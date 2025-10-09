Mesajlar ifşa oldu! Real Madrid'in yıldızı sevgilisini aldatmış

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Vinicius Junior, özel hayatıyla yeniden gündeme geldi. Brezilyalı oyuncunun, influencer sevgilisi Virginia Fonseca ile olan ilişkisi beklenmedik bir şekilde sona erdi.

BAŞKA KADINLARA MESAJ ATMIŞ

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Fonseca, Vinicius Junior'un başka kadınlarla mesajlaştığını fark edince ilişkiye son verdi. Olay sonrası çiftin yaşadığı evde büyük bir tartışma çıktığı ve Fonseca'nın 25 yaşındaki futbolcuyu evden gönderdiği öne sürüldü.

MESAJLAR İHANETİ ORTAYA ÇIKARDI

Fonseca'nın, yıldız futbolcunun telefonunda gördüğü mesajlar sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı belirtildi. Kısa süre önce ilişkilerine başlayan çiftin, Vinicius'un sadakatsizliği nedeniyle ayrıldığı ifade edildi. Olay, hem Brezilya magazin gündeminde hem de İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı.

"İLK KEZ DEĞİL"

Haberde ayrıca, Vinicius Junior'un geçmişte de benzer olaylarla anıldığı hatırlatıldı. Genç futbolcunun daha önceki ilişkilerinde de ihanet iddialarıyla gündeme geldiği belirtildi.